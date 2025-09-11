Agencias independientes, soluciones creativas: Phyx

Hablamos con Julián Robledo, gerente general y socio fundador de PHYX, sobre AMPLIPHYX, su metodología para activar comunidades reales y generar conversaciones positivas que construyen credibilidad y amor de marca. Una estrategia de la gente para la gente.

T estimonio

“En PHYX convertimos a quienes creen en una marca en amplificadores espontáneos desde su credibilidad. No les pedimos fingir, solo contar lo que sienten. Con análisis de datos, construimos puentes emocionales que mueven la conversación desde el amor real, para lograr recomendaciones orgánicas”, afirma Robledo.

Solución creativa

PHYX transforma datos de escucha social e investigación cualitativa en acciones de comunicación off brand, en las que no

habla la marca, sino personas cercanas a ella. Activa comunidades que generan conversaciones positivas, recordación, exposición y credibilidad desde voces auténticas, sin depender del discurso corporativo.

Explicación

PHYX analiza en tiempo real lo que les importa a las audiencias y detecta comunidades que ya sienten afinidad por la marca. Las activa con contenidos emocionales y voces auténticas, para obtener mensajes naturales que generan confianza y permanecen en la memoria, manteniéndose, prácticamente inalterado.

Por qué surge

Las personas confían en lo que dicen sus entornos digitales. En lugar de imponer mensajes, PHYX escucha la conversación pública, identifica a quienes ya creen en la marca y les da herramientas para amplificar ese amor y construir reputación en comunidad.

A quién o quiénes está dirigida

Para marcas que buscan reputación basada en credibilidad, conversaciones positivas sin depender solo de pauta y conexión con audiencias difíciles. Ideal para retos de percepción, públicos sensibles y para escalar impacto digital con una estrategia emocional y descentralizada.

Cuál es su utilidad para el mercado

En Colombia, donde hay escepticismo y polarización digital, AMPLIPHYX activa voceros creíbles, genera conversación positiva y convierte el sentimiento ciudadano en vehículo de posicionamiento. Sirve para amplificar campañas, prevenir crisis y construir amor de marca desde la gente.

Artículo publicado en la edición #499 de los meses de agosto y septiembre de 2025.

