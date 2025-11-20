Llegan los Best Branding Awards a Colombia en 2026: un nuevo estándar para la excelencia marcaria

El próximo año el país se unirá al circuito latinoamericano de los Best Branding Awards®, el programa creado en Chile por Valora que reconoce las estrategias de marca más destacadas. Su llegada, presentada en Colombia por P&M, busca elevar la conversación sobre branding, profesionalizar la evaluación y visibilizar el impacto estratégico que esta disciplina tiene en organizaciones de todos los tamaños.

Los Best Branding Awards® (BBA) se definen como un concurso de excelencia que identifica, evalúa, premia y difunde las mejores prácticas de branding. No se trata solo de piezas visuales o cambios cosméticos: BBA entiende el branding como un proceso de creación y gestión de valor a largo plazo, centrado en construir identidades consistentes, diferenciadoras y emocionalmente relevantes para consumidores y audiencias.

El programa parte de una definición robusta: el branding es la gestión estratégica de la identidad, los valores y el capital marcario. Incluye la definición del propósito, el posicionamiento, la arquitectura, la identidad verbal y visual, y todas las acciones capaces de generar valor medible para una marca. Con ese enfoque, los premios buscan elevar el nivel de la disciplina y reconocer a quienes han aportado ideas y metodologías que transforman negocios a través del diseño estratégico.

Por qué llegan a Colombia en 2026

El aterrizaje de BBA en Colombia responde al crecimiento del mercado y a la madurez de la industria, así como a la necesidad de elevar y profesionalizar la conversación sobre marcas. Presentados en el país por P&M, los premios se convierten en una plataforma de alto nivel para que anunciantes, consultoras, agencias y startups validen su trabajo con estándares internacionales, aprendan de casos regionales y den visibilidad a proyectos que van más allá de las campañas.

Quiénes podrán participar

La convocatoria está abierta a empresas, startups, consultoras, agencias de comunicaciones, de publicidad y de marketing y profesionales independientes. Las startups deberán tener máximo cinco años de constitución y sólo podrán concursar en la categoría Best Startup Brand. Cada caso se presenta en dupla empresa–consultora, o como desarrollo in-house cuando el proyecto se haya construido dentro de la organización.

Elegibilidad y participación de casos

Una misma marca puede inscribir varios casos y cada uno puede participar en distintas categorías, siempre que se pague la inscripción correspondiente.

Un sistema de categorías detallado y altamente técnico

Los BBA cuentan con 20 categorías agrupadas según el tipo de acción marcaria: Best New Brand, Best Brand Stretching, Best Rebrand, Best Startup Brand y Best Glocal Branding. Cada grupo considera subcategorías que evalúan posicionamiento, arquitectura de marca, identidad verbal e identidad visual. Esta estructura permite analizar en profundidad cada proyecto según su naturaleza estratégica y creativa.

Cómo se evalúan los casos

El jurado, compuesto por directivos, académicos y expertos en marketing y branding, calificará cada caso con base en tres ejes:

Desafío (20%): por qué surge el proyecto, cuál es el problema o contexto estratégico.

por qué surge el proyecto, cuál es el problema o contexto estratégico. La idea (40%): el concepto central del proyecto, su credibilidad, relevancia, diferenciación y sostenibilidad.

el concepto central del proyecto, su credibilidad, relevancia, diferenciación y sostenibilidad. La solución (40%): cómo se implementó la idea de manera consistente en todos los puntos de contacto, desde la estrategia hasta el diseño.

Categorías y el “Best of the Year”

Cada categoría reconocerá un caso ganador, y el programa premiará también al Best of the Year, una distinción que identifica el proyecto más integral, innovador y sólido de todo el concurso.

Las categorías de los Best Branding Awards se organizan en cinco grupos que cubren las principales acciones marcarias.

1. Best New Brand:

Dirigida a nuevas marcas creadas para el mercado, evalúa desde la estrategia hasta su ejecución creativa. Subcategorías:

1A. Posicionamiento de Marca

1B. Arquitectura de Marca

1C. Identidad Verbal

1D. Identidad Visual

2. Best Brand Stretching:

Reconoce extensiones de marca o de línea que aprovechan la elasticidad de una marca madre, manteniendo su presencia clara. Subcategorías:

2A. Posicionamiento de Marca

2B. Arquitectura de Marca

2C. Identidad Verbal

2D. Identidad Visual

3. Best Rebrand:

Premia reposicionamientos o rediseños de marcas existentes, mostrando su punto de partida y la solución final. Subcategorías:

3A. Posicionamiento de Marca

3B. Arquitectura de Marca

3C. Identidad Verbal

3D. Identidad Visual

4. Best Startup Brand:

Enfocado en marcas nuevas o renovadas de startups jóvenes con potencial de crecimiento. Subcategorías:

4A. Posicionamiento de Marca

4B. Arquitectura de Marca

4C. Identidad Verbal

4D. Identidad Visual

5. Best Glocal Branding:

Reconoce marcas globales que han realizado adaptaciones culturales o estratégicas relevantes para el mercado local. Subcategorías:

5A. Posicionamiento de Marca

5B. Arquitectura de Marca

5C. Identidad Verbal

5D. Identidad Visual

Best of The Year

Distingue el proyecto de branding más sobresaliente de la edición, aquel que demuestra una ejecución integral en estrategia, diseño, innovación y diferenciación, y que establece un verdadero estándar de excelencia. Solo pueden competir por este reconocimiento los casos con el puntaje más alto en sus grupos, Best New Brand, Brand Stretching, Rebrand y Startup Brand, mientras que las categorías de Best Glocal Branding no son elegibles.

Requisitos formales y proceso de inscripción

La inscripción exige una planificación detallada: preparar documentación, manuales de marca, piezas relevantes y un video explicativo, no promocional, de máximo tres minutos. El formulario debe incluir firmas ejecutivas certificadas, y toda la información cargada debe ser precisa, verificable y ajustarse a las bases. La organización puede descalificar casos en cualquier momento si incumplen los requisitos.

La llegada de los Best Branding Awards® al país promete elevar el nivel de discusión, comparación y análisis entre proyectos locales e internacionales. En un mercado donde el diseño, la estrategia y el propósito de marca se han consolidado como diferenciales competitivos, estos premios representan una oportunidad única para visibilizar el trabajo de quienes están redefiniendo la construcción de valor marcario en Colombia.

