LePub Bogotá Nombra a Felipe Jaimes como Director Creativo Ejecutivo

Con Jaimes, la agencia boutique da un paso firme para fortalecer su visión creativa y su rol dentro de la red global.

LePub Bogotá ha anunciado el nombramiento de Felipe Jaimes como Director Creativo Ejecutivo, quien reportará a Camilo Carvajal, Chief Creative Officer. Este nombramiento marca un nuevo capítulo en la evolución de la agencia, reforzando el compromiso de la agencia de consolidar una potencia creativa donde los datos, la cultura y la tecnología convergen para generar ideas con un impacto real.

Desde su lanzamiento en marzo de 2025, LePub Bogotá se ha establecido rápidamente como un hub estratégico dentro de la red global de LePub, ayudando a las marcas a desbloquear nuevas oportunidades a través de la creatividad e inventiva con resonancia cultural.

Felipe Jaimes se une con casi dos décadas de experiencia en diseño, narración visual e innovación conceptual. Reconocido por su enfoque distintivo que fusiona la imaginación con la visión estratégica, Felipe ha forjado una carrera en la creación de ideas que son emocionalmente potentes, culturalmente relevantes y efectivas para el negocio.

“La verdadera creatividad debe generar impacto en el negocio, en las personas y en las marcas”, explica Jaimes. “Cuando una idea se alinea con el propósito y los resultados, todo cobra sentido. Unirme a LePub significa abrazar una filosofía que celebra la creatividad como un arte y un catalizador para el crecimiento”.

El liderazgo de Felipe será clave para impulsar la visión creativa de LePub Bogotá, cultivando una cultura de colaboración, experimentación y excelencia que traspasa los límites de lo que las marcas pueden lograr en la cultura. “Esta es una oportunidad increíble para crear un trabajo significativo y audaz junto a un equipo que verdaderamente cree en el poder de la creatividad para conmover a la gente y dar forma a las marcas”, añade.

La llegada de Jaimes también refleja el amplio deseo LePub de expandir su ecosistema creativo e invertir en talento interdisciplinario. Con oficinas en Milán, Roma, Ámsterdam, São Paulo, Ciudad de México, Johannesburgo, Singapur, Nueva York y Londres, el hub de Bogotá desempeña un papel central en la misión de LePub de concebir ideas culturalmente poderosas que conectan las marcas con las personas de maneras significativas y transformadoras.

También te puede interesar: Editorial: Influenciar también es tomar partido