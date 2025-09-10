Agencias independientes, soluciones creativas: Match Agency

Match Agency nos cuenta acerca de su solución creativa, con la cual genera valor compartido, crece junto a sus stakeholders e impulsa relaciones sólidas que benefician por igual a marcas, creadores y comunidades.

P or qué surge

Match nació en plena pandemia, para repensar la forma de conectar marcas y audiencias con creatividad y datos, justo cuando el influencer marketing crecía pero enfrentaba retos y las marcas buscaban conexiones auténticas, estrategias medibles y aliados comprometidos.

Testimonio líder

“La influencia genera impacto real cuando se construye con propósito. Match transforma la relación entre marcas y creadores: no como transacciones aisladas, sino como alianzas estratégicas que crecen y evolucionan en el tiempo”. Karen Carreño, CEO de Match Agency.

A quién o quiénes está dirigida

Para marcas que ven el influencer marketing como estrategia de largo plazo y buscan relevancia, autenticidad y resultados medibles. Y para creadores que quieran alianzas que respeten su voz, amplíen su impacto y generen crecimiento y vínculos sólidos con marcas y comunidades.

Solución creativa

Match sustituye la campaña puntual por alianzas estratégicas de largo plazo, que integran creatividad, tecnología y datos para

encontrar al creador que conecte con la esencia de cada marca, amplificar su voz con las últimas tendencias del ecosistema

digital y llevar a las audiencias mensajes que realmente importan.

Explicación

La solución de Match inicia con un análisis del propósito y la voz de la marca. Selecciona creadores afines al público ideal; con

creatividad, tecnología y datos, diseña alianzas y contenido optimizado que conecta, inspira y moviliza, para garantizar resultados.

Cuál es su utilidad para el mercado

Match aporta una nueva forma de hacer mercadeo de influencia que prioriza la generación de valor para todos los actores del ecosistema. Su metodología impulsa el crecimiento de las marcas, fortalece el trabajo de los creadores y enriquece la experiencia de las audiencias.

Artículo publicado en la edición #499 de los meses de agosto y septiembre de 2025.

