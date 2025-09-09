Creatividad, visión y datos: así avanza LLYC

A diferencia de agencias que operan desde estructuras separadas, LLYC consolida su oferta bajo una sola marca global, al integrar transversalmente servicios de asuntos corporativos y de mercadeo con equipos multidisciplinarios. Esta propuesta –desde un solo punto– permite a los clientes acceder a soluciones de creatividad, reputación, análisis de datos y estrategia, con la potencia de una red internacional.

Con operación directa en 13 países de Europa y América –entre ellos, Colombia, donde está presente desde 2001–, LLYC ha apostado por un crecimiento sostenido, tanto orgánico, mediante la gestión de clientes y expansión del portafolio, como inorgánico, a través de adquisiciones estratégicas. En el último año, sumó a Lambert (Estados Unidos), Digital Solvers (Brasil) y Dattis (Colombia, Perú, Ecuador), para fortalecer su capacidad de ofrecer una mirada glocalizada: global en visión y alcance, con agilidad y profundo conocimiento de los mercados locales.

Oportunidades de la fusión

Tras su fusión con Dattis, amplió su base de clientes, y fortaleció su presencia y las capacidades de ambos equipos. “Pasamos de 90 a cerca de 130 clientes, con un equipo de 170 personas en Bogotá y Medellín. Esta integración se traduce en una oferta muy potente en asuntos corporativos, mercadeo y consultoría estratégica”, explica Andrés Ortiz Renneberg, socio y director general de LLYC Colombia.

Un modelo 360º con IA, data y creatividad

La tecnología, el análisis de datos y la inteligencia artificial son los pilares de su modelo integral. Antes del auge mundial de la IA, LLYC ya impulsaba herramientas innovadoras que muestran cómo la tecnología se integra de forma natural en su portafolio y la convierte en un one stop partner, cuyos clientes encuentran todas las soluciones en un mismo lugar, respaldadas por datos y herramientas de vanguardia desde tres frentes: construcción de influencia, toma de decisiones y generación de engagement.

La combinación de talento local y global, creatividad, datos y visión glocalizada posiciona a LLYC como una de las firmas más completas y dinámicas del sector en Colombia, capaz de transformar los desafíos del mercado en oportunidades de valor para sus clientes.

Artículo publicado en la edición #499 de los meses de agosto y septiembre de 2025.

También le puede interesar: Nike vuelve a interpelar a una generación: del “Just Do It” al “Why Do It?”