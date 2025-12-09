Así es el primer museo sensorial de PepsiCo en Colombia

La compañía trae a Colombia un formato pop-up con cinco salas inmersivas que reinterpretan el universo de sus marcas: Papas Margarita, Detodito, Doritos, Cheetos, ManiMoto y Natuchips.

PepsiCo presenta en la ciudad de Bogotá “Disfruta la vida es hoy”, el primer museo inmersivo de la compañía en para el país. El espacio, de formato temporal, estará disponible del 6 al 13 de diciembre en la Zona T y propone un recorrido multisensorial construido a partir de los universos visuales y sensoriales de sus marcas, entre ellas Margarita, De Todito, Natuchips, Doritos, Cheetos y ManiMoto.

La iniciativa introduce en el país un tipo de experiencia que ha sido adoptado en diferentes ciudades del mundo: los museos interactivos de marca, en los que los visitantes participan en actividades que combinan arte, luz, color y dinámicas sensoriales.

“Bogotá está viviendo un momento creativo único y queríamos traer una experiencia que conectara con esa energía. ‘Disfruta la vida es hoy’ nace como una invitación a detenernos un instante y volver a mirar lo que hace especial lo cotidiano: compartir con amigos, reír en familia y disfrutar lo que nos rodea, sin importar la época del año. Queremos que este espacio sorprenda, inspire y permita reconectar con esas pequeñas cosas que llenan de sentido cada día”, señaló Juliana Borrero, directora de Marketing de PepsiCo Colombia.

El museo está ubicado en la carrera 12A #83-99, en la Zona T. Durante ocho días, el lugar funcionará como un pop-up dividido en varias salas que reinterpretan elementos característicos de las marcas de la compañía. Entre estas se encuentran piscinas sensoriales, paredes acolchadas, superficies de gran formato que permiten interacción táctil, y salas iluminadas con luces neón. Adicionalmente, los asistentes podrán acceder a una zona de degustación que incluye preparaciones como los Doritos locos.

El recorrido reúne cinco salas inmersivas que buscan involucrar distintos sentidos y ofrecer al visitante experiencias a través de color, textura, sonido y olor. Cada sala presenta una aproximación distinta al universo de las marcas, integrando elementos visuales y materiales asociados a productos como Papas Margarita, De Todito o Natuchips.

PepsiCo también señaló que este espacio incorpora un componente informativo sobre su cadena de abastecimiento. La compañía indicó que todos los productos de sus marcas locales utilizan ingredientes 100% provenientes del campo colombiano, lo que implica una relación directa con agricultores y proveedores en distintas regiones del país.

La experiencia estará abierta al público de manera gratuita entre las 10:00 a. m. y las 10:00 p. m. Durante todo el periodo de funcionamiento, el ingreso de menores de 14 años requerirá acompañamiento de un adulto responsable.

