IKEA se une al Black Friday con ofertas en más de 600 productos y envíos por solo 1.000 pesos

Una de las fechas comerciales más esperadas por los colombianos llegó: el Black Friday. Este evento se ha posicionado como la ocasión ideal para adquirir productos con grandes descuentos e, incluso, adelantar las compras de Navidad. La compañía sueca lanza descuentos solo entre el 28 de noviembre y el 4 de diciembre.

Por segundo año consecutivo, IKEA se une a esta celebración y la extiende por varios días. Desde el viernes 28 de noviembre hasta el jueves 4 de diciembre, las personas podrán acceder a descuentos en más de 600 productos seleccionados.

Para el sector de muebles y decoración, el Black Friday se ha convertido en una fecha clave que impulsa la búsqueda y compra de soluciones para el hogar. En los últimos años, los consumidores han aprovechado los descuentos para renovar espacios, adelantar compras de fin de año o adquirir piezas de mayor inversión a precios más asequibles. Este comportamiento anticipa una dinámica positiva para la categoría durante esos días.

“En IKEA estamos muy entusiasmados de participar en el Black Friday 2025, una gran oportunidad para acercar nuestras soluciones a más personas y facilitar su día a día con ideas funcionales, sostenibles y a precios especiales. Para esta jornada proyectamos un resultado muy positivo para el país; en nuestro caso, esperamos un crecimiento del 20% en ventas frente a nuestro desempeño en 2024”, aseguró Nicole Kabierschke, gerente regional de marketing para Colombia y Chile.

Categorías como sofás, sillones y sofá camas; colchones; camas; estanterías y muebles de TV; sillas de escritorio; repisas y estantes; cómodas y cajoneras; y productos para jardín, terraza y balcón, contarán con descuentos de hasta el 40%.

Adicionalmente, por compras superiores a $500.000, el envío a cualquier lugar del país tendrá un costo de solo $1.000 pesos, y quienes realicen sus compras con tarjeta de crédito CMR de Banco Falabella podrán diferirlas a 6 y 12 cuotas sin intereses.

Tanto las tiendas físicas en Bogotá (Mallplaza NQS), Medellín (Viva Envigado) y Cali (Mallplaza), como el e-commerce IKEA.com.co, ofrecerán descuentos imperdibles durante las fechas mencionadas. Actualmente, la marca despacha a más de 300 municipios del país, lo que permite que quienes compren online disfruten de la experiencia completa de IKEA desde cualquier lugar.

“Para garantizar una entrega ágil y eficiente, hemos planificado con varios meses de anticipación el refuerzo de personal y la logística, apoyados por centros de distribución y transferencia estratégicamente ubicados en el país, asegurando tiempos de entrega óptimos en cada región”, concluyó Kabierschke.

Con esta edición del Black Friday, IKEA busca hacer más asequible el diseño, ofreciendo soluciones funcionales y de calidad a precios que se ajustan a la temporada y a las necesidades de los hogares colombianos.

También te puede interesar: León Dormido “Doble Roble” llega al mercado de rones de lujo en Colombia