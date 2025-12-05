domingo, diciembre 07, 2025

Omnicom afina su jugada en Colombia: así queda el nuevo tablero del liderazgo de BBDO

Omnicom

P&M obtuvo en exclusiva la confirmación de varios nombramientos y ratificaciones que terminan de configurar el liderazgo de BBDO dentro de la reorganización de Omnicom en Colombia. Con este movimiento, el holding consolida el triángulo creativo que dominará 2026: BBDO, McCann y TBWA.

Juanita Rico
 diciembre 5, 2025

Los ajustes de liderazgo llegan en un momento en que el mercado exige definiciones claras tras la adquisición de IPG por parte de Omnicom. Esta información, confirmada por P&M, muestra cómo el nuevo mega holding estructura su operación para ganar velocidad, eficiencia y coherencia estratégica en Colombia y la región.

En el nivel regional, Juanita Rodríguez asume como CEO de Omnicom Production LATAM, posicionando al país como un centro clave para la producción, adaptación y contenido regional.

En Colombia, Marcelo Arango continúa como CEO de BBDO, y también se reafirma a Andrés Carvajal como CEO Sancho BBDO, conformando una dupla que combina visión creativa, consistencia operativa y experiencia en grandes cuentas.

En el frente financiero, Yesid Aponte será CFO para BBDO y McCann, incluyendo la absorción de Lowe, un rol decisivo para integrar estructuras y asegurar estabilidad en el proceso de consolidación de redes.

Proximity BBDO seguirá bajo la dirección de Natalia Villegas como Managing Director.

Con estas definiciones, Omnicom arma de manera definitiva el triángulo creativo que guiará su presencia en Colombia: BBDO, McCann y TBWA, cada una con liderazgos sólidos y un camino especializado para competir en un entorno más técnico y desafiante.

El tablero queda definido. Con roles claros y una estructura plenamente alineada, Omnicom entra a 2026 con un modelo preparado para competir en un entorno donde la creatividad, la estrategia y la ejecución marcarán la diferencia real.

Omnicom Agencias

Edición 500: Mapa del 2030

5 de noviembre 2025

