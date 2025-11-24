martes, noviembre 25, 2025

“La categoría olvidó enamorar al usuario”, Juan Maldonado, PR Manager OPPO Colombia

Entrevista

“La categoría olvidó enamorar al usuario”, Juan Maldonado, PR Manager OPPO Colombia

Maldonado le explicó a P&M cómo la marca está apostando por experiencias culturales y una comunicación más emocional para conectar con el consumidor joven, y para diferenciarse en una categoría saturada.

Juanita Rico
 noviembre 24, 2025

La categoría de móviles en Colombia, y en le mundo, es ferozmente competida, por lo que los lanzamientos se multiplican y las dinámicas comerciales a veces parecen calcadas.

OPPO Colombia, con una estrategia de PR liderada por Juan Maldonado, decidió cambiar las reglas: convertir un lanzamiento del OPPO Reno 14 en una fiesta, entregar decenas de celulares a los asistentes para que vivieran la experiencia en tiempo real y anclar su comunicación a la cultura celebratoria colombiana.

Maldonado, quien dirige la estrategia de PR de la marca en el país, le contó a P&M cómo nació esta estrategia, qué aprendizajes dejó y hacia dónde evoluciona OPPO en su búsqueda por ser parte de la vida cotidiana del joven colombiano.

Revista P&M: ¿Cómo te gustaría que se viera el marketing y la comunicación de esta categoría en Colombia?

Juan Maldonado: Me gustaría ver marcas que le brinden mucho más valor a sus productos. Como la tecnología está tan presente en la vida cotidiana, se perdió la diferencia entre uno y otro. Me encantaría que las marcas hicieran mejor upselling: enamorar al usuario, mostrarle qué puede lograr con cada dispositivo. Cada gama de precio ofrece beneficios distintos, pero no se comunican lo suficiente.

Revista P&M: Esa acción puntual de la fiesta generó bastante ruido en la categoría. ¿Cuál era la lógica detrás?

Juan Maldonado: Reno es nuestra línea más importante en Colombia y cada generación se ha vuelto más joven. Del Reno 10 al 12, 13 y ahora 14, el target se fue acotando hacia usuarios de 18 a 25 años, máximo 35. Por eso global desarrolló el concepto AI Party Bestie, y cuando nos lo mencionaron pensamos: “Qué oportunidad tan gigante”. Si algo hacemos los colombianos es celebrar todo. La fiesta nos permitía traducir especificaciones técnicas en beneficios reales, y probarlos ahí mismo: el flash guía, la estabilización, el diseño. Todo hablaba un mismo idioma.

Revista P&M: ¿La idea es que no sea una acción aislada?

Juan Maldonado: No lo es. No es una fiesta puntual, sino una campaña que inicia en el lanzamiento y se sostiene en el tiempo, incluso en próximas series. No buscamos solo celebraciones tradicionales: también el viernes y sábado del colombiano promedio. Estamos trabajando en Vibras Locales by OPPO: es un recorrido en el que iremos a Bogotá, Medellín, Cartagena y Cali para conectar con la idiosincrasia musical y cultural de cada región. Además, hicimos otra gran fiesta el 31 de octubre, una fecha icónica para los colombianos de celebración, de fotos, de videos, de conexión.

Revista P&M: ¿Cómo se traduce esa estrategia global al contexto colombiano?

Juan Maldonado: OPPO es muy global, está en muchos países y culturas diversas. Nuestro desafío es tropicalizarlo todo: que la marca hable el idioma de champeta, reggaetón, electrónica, salsa… lo que el colombiano entiende. Queremos llegar al corazón. Pasamos de una comunicación más fría y técnica a una mucho más emocional y latina.

Revista P&M: ¿Cómo miden el éxito más allá de las ventas?

Juan Maldonado: Nos medimos por reconocimiento de marca, adopción de productos y consideración. En esta campaña el engagement fue altísimo: publicaciones, cobertura en medios, influenciadores, asistentes. Nuestras redes y las de ellos se movieron muchísimo.

Revista P&M: Algo interesante es que la estrategia de branding está al servicio del performance. ¿Es así?

Juan Maldonado: Sí. Trabajamos desde todas las aristas: digital, social media, ATL y PR. Todo está conectado. El objetivo es que la marca se sienta y sea coherente, no solo con su esencia, sino con el marketing y el mercado de hoy.

Revista P&M: ¿Qué retroalimentación recibieron tras la fiesta?

Juan Maldonado: Muy positiva. Lo numérico fue fuerte: interacciones, publicaciones, conversación. La usabilidad del dispositivo en vivo, stabilización, luces, contenido, hizo que la experiencia fuera real, no explicada.

Revista P&M: También hubo variedad de audiencias: medios, influenciadores, clientes, usuarios finales.

Juan Maldonado: Sí. Invitamos diferentes grupos y a cada uno le prestamos un celular para la fiesta. Queríamos que probaran todo y generaran contenido directamente desde el dispositivo. Dimos decenas de celulares. La estrategia cubrió desde influenciadores grandes hasta UGC y usuario final.

Adicionalmente, tuvimos buenos artistas, que están pegando ahora. Era importante demostrarle a clientes y usuarios que entendemos lo que les gusta. El artista cumbre fue Juan Duque, por medio de Warner Music. Fue uno de los puntos altos de la noche.

P&M: ¿Seguirán haciendo acciones disruptivas?

Juan Maldonado: Sí, pero no necesariamente siempre una fiesta. Queremos mover la forma de mostrar la marca, conectar con lo cotidiano y lo cultural. Y también estar en momentos importantes: Halloween, Navidad y más. Nuestro objetivo es que el marketing se puede hacer diferente y no solo decir que se conecta con el usuario, sino hacerlo de verdad.

Revista P&M: ¿Cómo ha crecido OPPO en Colombia desde que lidera el cargo de PR Manager?

Juan Maldonado: Sobre todo, en inversión y apuesta desde global. Hemos logrado acciones más contundentes y concatenadas. Y eso se respalda en ventas: según Canalys, en el último trimestre fuimos la marca que más rápido creció en la industria. Ya estamos en el puesto cuatro, muy cerca del tercero.

Revista P&M: ¿Cómo convences a global para apostar más por Colombia?

Juan Maldonado: Con planes robustos, coherentes entre todas las áreas, y sobre todo con ventas. El resultado comercial respalda la inversión.

Revista P&M: ¿Qué tendencia ves como clave para la categoría en 2026?

Juan Maldonado: Alejarse de las especificaciones técnicas y de esa comunicación fría. Hablar más a lo emocional: cultura local, usabilidad diaria, cómo el dispositivo encaja en el estilo de vida colombiano. Quienes lo hagan tendrán éxito.

