Omnicom-IPG: así se reescribe el poder en la industria publicitaria mundial

Según informaron los medios estadounidenses Adweek y AdAge, la nueva Omnicom nace como el holding más grande del mundo, eliminando tres redes icónicas, FCB, DDB y MullenLowe, e integrando plataformas de datos y ajustando su fuerza laboral para competir en un mercado dominado por la escala y la inteligencia artificial. Conozca todo sobre la adquisición a continuación.

La adquisición de Interpublic Group (IPG) por parte de Omnicom no solo cierra una de las operaciones más grandes del sector, por13.500 millones de dólares estadounidenses, sino que inaugura un rediseño radical de la arquitectura global de agencias, servicios y tecnología. Lo que está ocurriendo no es un simple movimiento corporativo: es un reordenamiento total de cómo se entiende el negocio de la creatividad, los datos y la operación publicitaria en el mundo.

Según Adweek, Tres marcas históricas, FCB, DDB y MullenLowe, desaparecen del mapa como redes globales. Es un punto de inflexión que rompe los equilibrios tradicionales del ecosistema y consolida el nuevo triángulo creativo de Omnicom: BBDO, TBWA y McCann. Las demás quedarán integradas como unidades o boutiques bajo estas sombrillas, preservando su esencia, pero perdiendo estatus de red.

La decisión responde a un diagnóstico estratégico: presencia global insuficiente, menor claridad de marca y estructuras difíciles de escalar en un entorno donde los clientes exigen consistencia multinacional. En ese escenario, McCann sobrevivió por su footprint, su reputación y su capacidad para operar en los mercados que definen la pauta del negocio global.

La reconfiguración también refleja afinidades culturales. FCB se integra con BBDO tras años de trabajo conjunto; mientras que TBWA absorbe a DDB y MullenLowe apalancando su identidad “disruptiva”. Como gesto simbólico, el nombre “Bernbach” del publicista William "Bill" Bernbach, seguirá vivo en un equipo dedicado a Volkswagen, en reconocimiento a una de las alianzas más largas de la publicidad moderna.

A pesar de estos cierres, Omnicom mantiene un portafolio robusto de agencias boutique y especialistas: The Martin Agency, Goodby Silverstein & Partners, Lucky Generals, GSD&M, Lola, Africa, Carmichael Lynch, Zimmerman, Antoni y varias más. Es una declaración clara de que la cultura de agencia sigue siendo un activo competitivo irremplazable.

El nuevo holding, según AdAge, se organiza en siete divisiones: publicidad, medios, relaciones públicas, producción, commerce/tecnología, branding y salud. Cada una está liderada por ejecutivos de alto perfil, en su mayoría provenientes de Omnicom, pero con la inclusión estratégica de figuras de IPG para dar balance y credibilidad frente a clientes globales.

Adweek también informó que entre los liderazgos más visibles están Troy Ruhanen en Publicidad; Florian Adamski en Medios; Duncan Painter en Commerce y OmniPlus; Sergio López en Producción; Chris Foster en PR; y Mark O’Brien en Branding. A ellos se suma Dana Maiman, una de las voces más relevantes de IPG, ahora al frente de Omnicom Health.

El movimiento más ambicioso es OmniPlus: una plataforma que promete integrar identidad, datos transaccionales, CRM, commerce y agentes de IA en un sistema único. Será, en palabras de la compañía, “un sistema operativo para Omnicom”. Su despliegue iniciará en 2026 y conectará creatividad, medios, performance y ventas desde una sola arquitectura de datos.

La ambición tecnológica es monumental. Omnicom asegura que podrá operar con información proveniente del 90% de proveedores de tarjetas de crédito y el 75% de la banca minorista global, combinada con las infraestructuras de Flywheel y los modelos de IA que ya venía desarrollando. Esto redefine la forma en que las marcas tomarán decisiones comerciales.

En medios, la integración es igual de poderosa. Omnicom Media se convierte en el mayor grupo de compra y planificación, sumando a OMD, PHD y Hearts & Science las agencias Initiative, UM y Mediahub. No desaparece ninguna marca, pero sí se reorganiza la operación para acelerar conexiones entre datos, commerce y creatividad.

El impacto laboral es uno de los capítulos más sensibles. 4.000 nuevos recortes por la fusión se suman a otros 6.200 anunciados por IPG y Omnicom en etapas previas. En total, cerca de 10.000 empleos desaparecen en menos de un año. La compañía lo enmarca como “eficiencia”, pero para la industria representa un cambio profundo en talento, cultura y estructuras.

Esta reducción también responde al objetivo de generar 750 millones de dólares en sinergias, en un modelo que busca eliminar duplicidades, simplificar capas de liderazgo y operar con equipos transversales. En este contexto nacen los “client success leaders”, figuras que funcionarán como puntos de contacto unificados para grandes anunciantes globales.

Entre las ausencias notables que no migran al nuevo holding están Susan Credle, Alex Leikikh y Eileen Kiernan, tres figuras clave de la era IPG. Su salida deja preguntas abiertas sobre la redistribución de influencia creativa y ejecutiva, especialmente en Norteamérica, Europa y Asia.

A nivel competitivo, muchos ya hablan de una carrera de dos grandes: Omnicom y Publicis. WPP continúa una transición compleja y Dentsu mantiene un enfoque regional. Sin embargo, John Wren insiste en que esta operación no se diseñó para ganar una carrera, sino para reinventar la forma en que un holding opera en un mercado dominado por data, plataformas y automatización.

El componente financiero también tiene peso propio. Las acciones de Omnicom han caído desde que se anunció el acuerdo, pero Wren, que redujo su salario a un dólar y amarró toda su compensación al éxito del holding, apuesta a que la escala, la eficiencia y la tecnología generarán valor en el mediano plazo. Su permanencia hasta 2028 garantiza continuidad estratégica.

La nueva Omnicom no es simplemente la suma de dos gigantes: es un rediseño del mapa competitivo global. Menos redes, más plataformas. Menos silos, más interoperabilidad. Menos jerarquías, más precisión basada en datos. Para la industria creativa, es el inicio de una era donde la escala ya no es un atributo, sino la base mínima para competir en un mundo donde la inteligencia artificial define las reglas del juego.

