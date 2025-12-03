Así comienza a reorganizarse el liderazgo de Omnicom en Colombia

P&M confirma los primeros movimientos tras la adquisición de IPG y los primeros anuncios de la nueva Omnicom.

La adquisición global de Interpublic Group (IPG) por parte de Omnicom abrió un interrogante clave para el mercado colombiano: ¿Cómo quedará organizada la operación creativa y de medios en el país bajo la nueva arquitectura global?

Según información obtenida por P&M, ya comienzan a perfilarse los nuevos liderazgos locales, en coherencia con la reconfiguración anunciada desde Nueva York el pasado 26 de noviembre.

De acuerdo con esa información, TBWA Colombia tendrá como CEO y presidente a Xavier Serrano, mientras que John Raúl Forero asumirá como CCO y presidente.De esta manera, la dupla Serrano–Forero conserva su esquema de copresidencia, cada uno al frente de una rama estratégica de la operación, tal como funcionaban en DDB Colombia.

En el caso de TBWA estos cambios se harán efectivos a partir de enero de 2026.

Por otra parte, MullenLowe Colombia, hasta ahora parte del ecosistema MullenLowe, se integrará a McCann, una de las tres grandes marcas creativas del nuevo holding global. En este esquema, Andrés Jiménez quedará como CEO de McCann Colombia, liderando la incorporación de talento, clientes y equipos de Lowe dentro de la estructura de McCann.

BBDO en Colombia se mantiene igual, así como su plana directiva, encabezada por Andrés Carvajal, CEO de Sancho BBDO.

Adicionalmente, Adlatina confirmó que Hernan Peña será el CEO de OMG Media para Colombia.

Aunque todavía se esperan anuncios en frentes como medios, data, producción y soluciones integradas, estos movimientos delinean los primeros pasos oficiales del rediseño de Omnicom en Colombia, una de las reconfiguraciones más profundas que haya vivido el mercado publicitario local en la última década.

También te puede interesar: Omnicom-IPG: así se reescribe el poder en la industria publicitaria mundial