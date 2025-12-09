Menú: la nueva agencia que busca impulsar la profesionalización del influencer marketing en Latinoamérica.

Menú llega con una premisa firme: las colaboraciones con creadores sí pueden ser estratégicas, sí pueden ser medibles y sí pueden mover el negocio. ¿La clave? Combinar cultura, creatividad e inteligencia artificial con criterio, para transformar un espacio saturado en un motor real de resultados.

En un momento en el que el influencer marketing está en todas partes, pero pocas marcas pueden explicar con precisión qué impacto real les dejó, aparece Menú, una nueva agencia concebida para poner método, data y claridad en uno de los territorios más ruidosos (y menos estructurados) del marketing contemporáneo.

La agencia nace al identificar una verdad incómoda: el mercado está saturado de campañas que se ven, pero no se sienten; de talentos escogidos por moda, no por afinidad; y de decisiones tomadas a pulso, no con información sólida. Menú quiere cambiar esa narrativa. Su nombre, inspirado en la cocina, resume su filosofía: cada marca tiene una receta propia, y cada campaña requiere técnica, método y una selección precisa de ingredientes. Nada es genérico. Nada es por intuición. Todo se diseña con rigor.

El verdadero diferencial está en su modelo: creatividad que conecta, data que respalda e inteligencia artificial que potencia cada decisión. Menú usa tecnología para analizar audiencias, anticipar tendencias, proyectar impacto y optimizar campañas en tiempo real. No se enfoca en la cantidad de seguidores, sino en la calidad de la conversación. Y no ejecuta desde la operación, sino desde la estrategia.

La agencia fue fundada por Pablo Mejía, Sergio Mejía y Laura Garzón, tres perfiles que unen cultura, técnica y visión de negocio. Pablo y Sergio, cocineros profesionales con un camino sólido en plataformas digitales, aportan narrativa, sensibilidad creativa y un entendimiento profundo de cómo se mueve la cultura en redes. Laura Garzón, con experiencia en P&G, Bavaria y agencias globales, aporta el rigor estratégico y la capacidad de convertir creatividad y data en resultados reales de negocio. Juntos representan una mezcla poco común en la industria.

Menú busca trabajar con marcas que no quieren visibilidad, sino relevancia; que no buscan “aparecer”, sino conectar; que están listas para construir relaciones auténticas con creadores y audiencias. Su enfoque está dirigido a compañías que buscan impacto cultural, contenido con criterio, estrategias basadas en datos y colaboraciones con propósito.

Con su llegada al mercado, Menú envía un mensaje claro: el influencer marketing en Colombia está listo para evolucionar. La agencia no viene a sumarse a la oferta, viene a elevar el estándar. A demostrar que la tecnología no reemplaza la creatividad, sino que la potencia. Y a impulsar un ecosistema donde los creadores puedan monetizar con propósito y las marcas optimicen sus inversiones.

Menú entra a la industria con una convicción poderosa: cuando se mezcla cultura, data y creatividad con método, las ideas dejan de ser contenido y se convierten en impacto real.

