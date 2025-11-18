El digital OOH latinoamericano grita "Innovación" desde el Foro ALOOH 2025 en Guatemala

El mercado de Publicidad Exterior Digital (DOOH) en América Latina está dejando de ser una promesa para convertirse en una fuerza ineludible.

En un ambiente cargado de visión y estrategia, el Foro ALOOH LATAM 2025 en Guatemala, en su segundo capítulo, se consolidó como el termómetro de esta fiebre de innovación, y un actor clave no podía faltar: INFiLED.

El pasado mes de Octubre, INFiLED también participó en el evento regional de DOOH InfoComm América Latina, realizado en la Ciudad de México de la mano de la organización GPA y en el conocido evento CTG+ donde presentó una nueva propuesta junto a su aliado Luz Propia y Creators..

La participación de Jacky Montoya, CEO de INFiLED para América Latina, trascendió la simple asistencia al prestigioso foro. Su presencia constituyó una declaración estratégica que subraya el compromiso y el aumento de volumen publicitario, está en proceso de redefinición estratégica del engagement urbano. Este movimiento reafirma la posición

de INFiLED como un líder tecnológico que anticipa y se integra a las tendencias que modelarán el futuro de la industria de INFiLED con los hubs de innovación regional. Networking con propósito y liderando el cambio regional en modelo de pensamiento con respecto al medio.

ALOOH: La Arquitectura de un Nuevo Prestigio

ALOOH Asociación Latinoamericana de Out of Home, nace con una misión clara: impulsar y construir el prestigio, la jerarquización, los mejores estándares creativos y técnicos, la unidad y el crecimiento de las mejores empresas de publicidad Out of Home (OOH) de Latinoamérica. Es la entidad asociativa que se ha posicionado como la referencia indispensable para todos los que dialogan con el futuro de la comunicación, asistir para mi fue un gusto y una gran oportunidad de networking en Latam, afirmó Montoya.

Jacky Montoya, CEO de INFiLED Latam

Guatemala se convirtió en la capital de esta transformación, reuniendo a la élite de la industria. Este Capítulo II del Foro sugirió una asistencia récord, con cientos de líderes regionales, anunciantes de marca y proveedores de tecnología convergiendo para trazar la hoja de ruta del crecimiento. La magnitud del evento se reflejó en su denso programa: 24 paneles, keynotes y entrevistas con expertos de talla mundial y regional que ofrecieron una inmersión total en el estado del arte del sector.

Insights Clave: La Integración Digital como Mandato

Los temas abordados resonaron con la urgencia y la ambición que exige la era digital. El crecimiento exponencial del OOH y el DOOH fue el leitmotiv, con ponencias centradas en:

1. Digitalización e Innovación: La transición de lo estático a lo dinámico, haciendo hincapié en la necesidad de pantallas más inteligentes y soluciones basadas en data en tiempo real.

2. Estrategias de Integración Tecnológica: Paneles de discusión que desglosaron cómo la publicidad programática y la segmentación pueden convertir una valla publicitaria en un lienzo hiperrelevante.

3. Oportunidades de Negocio: Un enfoque agresivo en el networking y el fomento de alianzas que permitan proyectos colaborativos a gran escala, fortaleciendo la infraestructura regional.

4. Sostenibilidad: Existe una conciencia creciente sobre la eficiencia energética y la responsabilidad ambiental, y esto abre la puerta a tecnologías que realmente hagan la diferencia.

En ese sentido, nuestro portafolio de pantallas LED de bajo consumo y alto rendimiento se alinea totalmente con esta nueva visión de la industria, procurando siempre el menor consumo de energía, mayor vida útil, mejor experiencia visual y menor impacto ambiental

Para Jacky Montoya, CEO de INFiLED Latam, la clave estuvo en ver cómo la tecnología de visualización se convierte en el vehículo de la creatividad. "El mensaje es claro", comentó Jacky: "La integración tecnológica ya no es un extra; es el núcleo.

Añadió que "lo que vimos en Guatemala fue una industria lista para dar el salto cualitativo, exigiendo pantallas de mayor resolución y gestión de contenido más sofisticada, justo donde INFiLED tiene su fortaleza."

La Fiesta de la Creatividad: PREMIOS ALOOH 2025

El clímax de este encuentro estratégico fue la entrega de los PREMIOS ALOOH 2025. Más allá del reconocimiento, estos premios funcionan como un faro que ilumina las mejores campañas y desarrollos, demostrando el nivel de madurez creativa que ha alcanzado la región. Desde el uso de Realidad Aumentada en espacios públicos hasta la activación de contenidos dinámicos basados en factores ambientales, el talento latinoamericano fue aplaudido por su capacidad de fusionar la infraestructura urbana con el storytelling de marca.

La visita de la CEO de INFiLED a ALOOH 2025 no sólo marca un hito para su empresa en Latam, sino, que simboliza la alianza necesaria entre la tecnología de punta y la visión de mercado.

El Foro en Guatemala fue el escenario para confirmar la visión de nuestra CEO, Jacky Montoya: la comunicación OOH en Latinoamérica está viviendo una revolución impulsada por el LED y el algoritmo. En lugar de seguir tendencias, la región se prepara para crearlas. INFiLED está totalmente comprometido con impulsar este medio, y nuestro enfoque de liderazgo estratégico continuará redefiniendo el impacto y la efectividad en el entorno urbano.

También te puede interesar: Especial Podcast 50 Marcas Ep.107: Protección, el poder de anticiparse