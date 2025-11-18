Don Julio enciende la moda latina en los Latin American Fashion Awards 2025

La icónica marca reafirmó su compromiso con la creatividad, la autenticidad y el espíritu latino como Official Sponsor del exclusivo VIP After Party del evento de moda

Inspirado por su propósito de celebrar todo lo que se hace por amor, Tequila Don Julio se convirtió en uno de los protagonistas de los Latin American Fashion Awards 2025, al ser el Official Sponsor del VIP After Party, la experiencia más esperada del evento que reunió a las figuras más influyentes de la moda y la cultura latinoamericana.

Del 6 al 9 de noviembre, Casa de Campo Resort & Villas, en República Dominicana, fue el epicentro del talento creativo de la región. Los Latin American Fashion Awards (LAFA) celebraron a los diseñadores, modelos, fotógrafos y líderes que están transformando la industria desde una visión auténticamente latina.

Como anfitrión del VIP After Party, Tequila Don Julio rindió homenaje a los creadores que inspiran con pasión, autenticidad y excelencia, valores que definen tanto al tequila más premiado de México como al nuevo rostro de la moda latinoamericana. La noche reunió a diseñadores, celebridades y artistas en un ambiente de lujo contemporáneo, donde cada detalle fue concebido para celebrar la creatividad hecha con amor.

Además, varios talentos vinculados al universo creativo de Tequila Don Julio fueron reconocidos o nominados en distintas categorías. Entre ellos se destacan Willy Echeverría, Patricio Campillo, La Petit Mort, CUBEL y Laura Tobón, quien recibió el reconocimiento como Fashion Influencer del Año. Todos ellos encarnan el espíritu visionario y disruptivo que impulsa a la marca.

El jurado de los premios estuvo conformado por referentes globales como Donatella Versace, presidenta del jurado, Nina García, Imran Amed, Gabriela Hearst, Carlo Capasa y Sara Sozzani Maino, entre otros. La gala contó con presentaciones de Luisa Sonza y Elena Rose, y la participación de celebridades como Becky G, Paz Vega y Tokischa, quienes celebraron la fuerza creativa y cultural de la región.

A través de su presencia en los Latin American Fashion Awards, Tequila Don Julio reafirma su compromiso con impulsar el talento latinoamericano que está redefiniendo el panorama global, del mismo modo que Don Julio González transformó la manera de hacer tequila con visión, pasión y excelencia.

