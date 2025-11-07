Quad: de la imprenta a la innovación integral en comunicación

Esta compañía busca diferenciarse con soluciones que trascienden la impresión y fortalecen su relación con cada cliente.

En su recorrido de más de cinco décadas, Quad, filial en Colombia de la multinacionalestadounidense Quad Graphics Inc., pasó de ser solo una imprenta a convertirse en unsocio estratégico de comunicación para industrias como editorial,retail, venta directa yconsumo masivo. “La estrategia ha sido innovar en productos y servicios antes y despuésde la impresión, para ofrecer soluciones integrales”, resume Álvaro Salazar Molina,gerente general de Quad.

Esa transformación implicó integrar procesos de premedia con inteligencia artificial, retoque digital, diagramación y diseño, además de servicios posteriores a la impresión, como acabados especiales, logística, picking, packing y distribución al usuario final con licencia courier.

Otro diferencial de Quad son sus productos patentados: los stickers olfativos Pec® permiten mercadeo sensorial, usos pedagógicos y seguridad; el sistema InfoShade® es un desplegable que impulsa ventas en punto físico; los displays Lamas® son móviles de cartón. “Estos productos únicos en el mercado generan grandes ventajas para el plan promocional y de mercadeo tanto en punto de venta, como en canales por catálogo”, enfatiza Álvaro Salazar.

La compañía adapta su propuesta de valor por industria. En el sector editorial, Quad ha desarrollado soluciones antipiratería, mientras que en retail garantiza entregas rápidas y exactas. “Nuestra oferta es personalizada, según la necesidad de cada sector, lo que nos permite consolidar relaciones de largo plazo”, subraya Lina María Pabón Benítez, gerente comercial. En sostenibilidad, Quad ha adoptado medidas contundentes, como certificaciones de cadena de custodia ambientales (Forest Stewardship Council, FSC y Programme for the Endorsement of Forest Certification, PEFC), tintas a base de soya, planta de tratamiento de aguas residuales, vehículos eléctricos e iluminación solar.

Además, todo el papel sobrante se aprovecha en alianza con Grupo Familia. “Hemos tomado decisiones concretas para reducir nuestro impacto ambiental”, revela Álvaro Salazar. El futuro plantea nuevos desafíos. Quad debe seguir siendo atractiva para sus grupos de interés y generar valor como lo ha hecho en cada etapa de su transformación.

Artículo publicado en la edición #500 de los meses de octubre y noviembre de 2025.

