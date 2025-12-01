El marketing digital impulsa nuevas oportunidades laborales en colombia: así es el Media Camp de Publicis Global Delivery

En un mercado donde el 57% de las empresas reportan dificultades para encontrar perfiles especializados, las industrias creativas y tecnológicas se consolidan como motores estratégicos de competitividad.

Publicis Global Delivery (PGD), el centro de talento e innovación de Publicis Groupe, anunció el lanzamiento de la segunda edición del Media Camp 2025, un bootcamp intensivo y gratuito que se realizará el 13 y 14 de diciembre en Bogotá, con el objetivo de fortalecer el talento digital del país y responder a la creciente demanda de profesionales especializados en marketing, tecnología y análisis de datos. En un momento clave para el empleo en Colombia, donde la tasa de desempleo cayó a 8,6% en junio de 2025, el nivel más bajo registrado para ese mes según el DANE, pero donde la informalidad laboral aún afecta al 55% de los trabajadores a nivel nacional, iniciativas como esta se convierten en piezas fundamentales para abrir oportunidades profesionales reales y promover empleos formales y de calidad.

El Media Camp surge también en medio del crecimiento sostenido del sector tecnológico y digital en Colombia. La industria de Tecnologías de la Información generó 406.000 empleos en 2024 y facturó más de 44,2 billones de pesos, de acuerdo con Fedesoft, consolidándose como uno de los motores económicos de mayor proyección. Bogotá, por su parte, registró más de 110.000 empleos en tecnología en 2024, con un crecimiento del 30% en los últimos cinco años. Sin embargo, existe una brecha significativa entre oferta y demanda: para 2025, Colombia necesitaría más de 162.000 profesionales en áreas relacionadas con TI, según la Fundación Corona. Al mismo tiempo, el ecosistema digital sigue expandiéndose. La inversión en publicidad digital superó los 722.000 millones de pesos en el segundo trimestre de 2024 y la penetración de Internet ya alcanza al 77% de la población, con más de 36 millones de usuarios activos en redes sociales. Esto refuerza la necesidad urgente de talento con competencias técnicas en medios digitales, plataformas de paid media y análisis.

En este contexto, PGD busca aportar una solución concreta al formar y acelerar el desarrollo de profesionales con al menos un año de experiencia en la industria y nivel avanzado de inglés. Para esta edición, el Media Camp ofrecerá 35 cupos para perfiles especializados en Paid Media, enfocados en dos posiciones de alta demanda: Media Social Analyst y Media Search Analyst, roles esenciales para la implementación de campañas digitales en plataformas como Meta Ads y Google Ads. Durante dos días, los participantes recibirán formación liderada por expertos de la industria, sesiones prácticas, acompañamiento en habilidades técnicas, herramientas, espacios de networking y un entrenamiento intensivo diseñado para llevar sus capacidades al siguiente nivel. Además, el programa ofrece beneficios como acceso a equipo tecnológico durante las jornadas, alimentación completa y materiales sin costo.

Más allá del contenido académico, el Media Camp se ha consolidado como una vía efectiva hacia la empleabilidad. En ediciones anteriores, una proporción significativa de participantes ha avanzado a procesos de selección dentro de Publicis Global Delivery y la central de talento de Publicis Groupe, impulsados por su desempeño en el bootcamp. “El crecimiento de la industria digital exige profesionales con capacidades complejas en análisis, optimización y gestión de medios. El Media Camp es una iniciativa diseñada para acelerar ese desarrollo en Colombia, abrir puertas laborales y potenciar el impacto del talento local en proyectos globales,” afirmó Gloria Acero, Learning & Development Lead. El vocero añade que, ante una demanda creciente de más de 160.000 profesionales en TI para 2025, “formar talento no es solo un aporte al sector: es un compromiso con la empleabilidad y el desarrollo económico del país.”

Para PGD, Colombia continúa consolidándose como un hub estratégico para operaciones digitales internacionales gracias a su talento, competitividad y capacidad de adaptación. “Nuestro compromiso es acompañar a las nuevas generaciones de especialistas con programas de formación que impulsen su crecimiento y promuevan empleos formales y competitivos. El Media Camp refleja el potencial de Colombia y nuestra apuesta por seguir desarrollando su talento,” sostuvo Gabriel Archila, Talent Manager.

Las personas interesadas en participar en el Media Camp pueden inscribirse a través del enlace oficial: https://linktr.ee/publicis_global_delivery

