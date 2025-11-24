Marketing en 2026: las 10 tendencias que redefinirán la relación entre las marcas, la inteligencia artificial y las personas

El nuevo informe Marketing Trends 2026 de Kantar Insights revela cómo los equipos de marketing pueden aprovechar la IA generativa, la economía de los “pequeños placeres” y el poder de las microcomunidades para crecer con propósito en un entorno cada vez más fragmentado.

La nueva edición del informe Marketing Trends 2026 identifica las 10 tendencias clave que marcarán la agenda del marketing global el próximo año, en un contexto donde la tecnología, los datos y la creatividad convergen para construir marcas más humanas, relevantes y con propósito.

El análisis, liderado por el equipo global de expertos de Kantar Insights, destaca que la inteligencia artificial generativa ya no es solo una herramienta de productividad, sino un aliado estratégico para entender mejor a las personas y tomar decisiones más inteligentes. Sin embargo, el éxito dependerá de la capacidad de las marcas para integrar tecnología responsable, creatividad y comprensión profunda del consumidor.

El reto para los equipos de marketing en 2026 será combinar el poder de la inteligencia artificial con la intuición humana. Las marcas que logren esa conexión serán las que crezcan de manera sostenible y significativa

Afirma Jorge Torres, gerente general de Kantar Insights Colombia.

Entre las tendencias más destacadas del informe se encuentran:

IA con propósito: un nuevo lenguaje entre marcas y consumidores

En 2026, el marketing vivirá un punto de inflexión. Los consumidores comenzarán a delegar decisiones de compra en agentes de inteligencia artificial que actuarán según sus preferencias, lo que transformará la forma en que las marcas construyen visibilidad y relevancia en entornos automatizados.

Kantar anticipa la llegada del Generative Engine Optimization (GEO), una nueva disciplina que exigirá a las marcas enseñar a los modelos de IA quiénes son, qué representan y qué las diferencia. “Si la inteligencia artificial no conoce tu marca, no la elegirá”, advierte el informe. La construcción de marca en la era algorítmica requerirá contenido estructurado, auténtico y culturalmente relevante.

Datos sintéticos, creatividad real

Ante presupuestos limitados y la necesidad de generar más insights, los datos sintéticos permitirán ampliar audiencias y acelerar la toma de decisiones sin perder precisión, alcanzando niveles de exactitud de hasta 95% frente a datos reales, según Kantar. Esta tendencia abre la puerta a una nueva era de investigación híbrida, donde la velocidad y la ética en el uso de datos serán determinantes.

El auge del “treatonomics” y la búsqueda de bienestar cotidiano

El informe también explora el fenómeno del “treatonomics”, o cultura de los pequeños placeres, una respuesta emocional a la incertidumbre económica. Con el 36% de los consumidores dispuestos a endeudarse a corto plazo por algo que los haga sentir bien, las personas celebran “inchstones”, o pequeñas victorias diarias, y encuentran optimismo en experiencias simples.

En mercados como el colombiano, donde los consumidores combinan racionalidad con una fuerte carga emocional, esta tendencia es una oportunidad para que las marcas conecten desde el bienestar y la alegría cotidiana

Agrega Torres.

Inclusión y microcomunidades: nuevas reglas de conexión

El informe plantea que el concepto de DEI (Diversidad, Equidad e Inclusión) evoluciona hacia una inclusividad más tangible y auténtica, donde las marcas deben reflejar sus valores con acciones concretas. En Latinoamérica, esto se traduce en diseñar experiencias accesibles y representativas que respondan a realidades diversas.

A su vez, el crecimiento de las microcomunidades digitales redefine la estrategia social. Las personas están dejando atrás los grandes espacios impersonales para participar en comunidades más pequeñas y significativas, donde la credibilidad pesa más que el alcance masivo. En estos entornos, las marcas ganan relevancia cuando aportan valor real y promueven el diálogo, no solo la promoción.

Una hoja de ruta para el crecimiento de marca

El informe concluye que el crecimiento de marca en 2026 dependerá de adoptar una mentalidad de experimentación, invertir en creatividad guiada por datos y construir relaciones basadas en confianza, tanto con consumidores humanos como con sistemas inteligentes.

Las marcas que combinen la ciencia de los datos con la empatía serán las que logren diferenciarse en un entorno cada vez más algorítmico

Enfatiza Torres.

Descargar informe aquí