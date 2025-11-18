El mercado de cerveza artesanal en Colombia ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años, impulsado por el interés de los consumidores en nuevos sabores y experiencias alrededor de las marcas. Según datos de Rentas, la participación de la cerveza artesanal pasó del 0,32 % en 2020 al 0,45 % en 2024.

La producción nacional también aumentó, pasando de 330 hectolitros en 2016 a más de 130.000 hectolitros anuales en 2024. Este crecimiento responde a la diversificación de portafolios, la innovación en productos y la creación de experiencias que conectan con las tendencias del mercado.

Como ejemplo de esta expansión y entendiendo los datos recuperados, 3 Cordilleras inauguró Estación Central en el barrio Perpetuo Socorro de Medellín, transformando su antigua planta cervecera en un espacio cultural y gastronómico con distintos ambientes y experiencias. El Bar Hi Fi, primera apertura dentro del complejo, integra música, cerveza artesanal y coctelería de autor, mientras que el proyecto prevé nuevas experiencias inmersivas para el próximo año 2026.

“Con Estación Central, además de marcar un hito en la historia de 3 Cordilleras, estamos dando un paso importante en el desarrollo de un lugar multipropósito. Esta inauguración es un punto de partida de una etapa donde la cerveza, la música, la gastronomía y la creación se encuentran en un mismo lugar”, afirmó Juanchi Vélez, fundador de 3 Cordilleras.

La Estación Central está ubicada en el Perpetuo Socorro, considerado como el primer Distrito Creativo y Área de Desarrollo Naranja de Medellín, y busca reforzar la tradición cervecera y el talento local en el sector artesanal de la ciudad.

También le puede interesar: WPP-Havas: el falso acercamiento que reveló una industria en reconfiguración