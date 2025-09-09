Inteligencia artificial al servicio del marketing

Lo que se tenía pensado hacer en 41 años no se hacía; hoy, se puede lograr en meses y potenciando al equipo de mercadeo. Este es el caso de uno de los clientes de Nébula, que ha logrado un crecimiento del tráfico orgánico de 336% en los últimos cinco años y elevó su autoridad digital de 40 a 65.

Los empresarios –en especial los latinoamericanos– suelen perseguir los mejores resultados en el menor tiempo posible, una ecuación que a menudo se rompe. Nébula encontró el equilibrio: su experiencia en mercadeo digital más inteligencia artificial.

Nébula SEO, generador de contenido masivo, es una de las herramientas creadas por la empresa que demuestra que la velocidad no está en riña con la calidad. Desde su lanzamiento en septiembre de 2023, se volvió el copiloto silencioso detrás de cientos de páginas optimizadas: títulos, descripciones y textos listos para competir por el primer puesto en los rankings de búsqueda.

Lo que antes exigía meses, hoy se resuelve en días y libera al equipo humano para centrarse en estrategia y creatividad. “Para crear 100 páginas se necesitan 4 personas y más de tres semanas de desarrollo; con Nébula solo se necesita una hora y una persona que se encargue de revisar y aprobar los contenidos”, resalta Viviana Vélez, CEO de la compañía. “Estamos transformando organigramas”.

Pero el diferencial no está solo en la eficiencia. Nébula entrena sus modelos como si fuera “un empleado más”,

aprendiendo del tono y ADN de cada marca. Por eso, no usa la IA comercial, sino modelos privados, hiperpersonalizados, seguros e integrables a plataformas como Vtex y Shopify. El resultado: contenido homogéneo en minutos, alineado a la voz de cada cliente y con un impacto medible en el negocio.

En apenas tres años, y sin levantar capital externo, Nébula pasó de proyecto interno de Tucán Marketing Digital a una empresa tecnológica con más de 122 clientes en Colombia, Perú, Panamá y España: desde grandes retailers hasta pyme e iniciativas culturales. El equipo hoy cuenta con 40 personas y sigue creciendo.

Más que reemplazar el personal humano, la IA de Nébula lo potencia. Es la chispa que libera tiempo, reduce 90% de cargas y dispara resultados. En un mercado donde todos preguntan quién dará el siguiente paso, Nébula ya va adelante.

Artículo publicado en la edición #499 de los meses de agosto y septiembre de 2025.

También le puede interesar: La innovación es la clave para competir