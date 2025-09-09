Un cambio para los nuevos tiempos

Tropical Group, una de las mayores agencias de BTL de Colombia, inició su transformación para atender las nuevas demandas del mercado y el crecimiento de su negocio.

Gracias a la llegada de nuevos clientes y a la apertura de nuevos horizontes, Tropical Group está en un proceso de cambio con el que busca atender y sostener su crecimiento a largo plazo.

Ricardo Agudelo Cardona, CEO de Tropical Group, lo explica: “La agencia está realizando cambios de la dinámica del mercado; hemos tenido un crecimiento acelerado durante los últimos tres años, no solo en marcas en el mercado nacional, sino en otros países. Desde hace unos años, abrimos oficinas en México y con nuestros clientes, ya hemos realizado eventos en Europa y en Latinoamérica”.

Agudelo agrega que estos cambios demandan cada vez más indicadores, cumplimiento de metas y de KPI que deben ser acordes con la creatividad y el desarrollo de proyectos, “también deben estar alineados con atender los nuevos clientes y mercados, sin perder los valores agregados de la agencia: la cercanía y la creatividad”, afirma.

Precisamente, la cercanía es el diferenciador de la agencia en el mercado y para el CEO, esta se mide también como empatía. “Nosotros, más que trabajar con marcas, trabajamos con personas. Por eso, casi todas las cuentas llevan mucho tiempo con nosotros. En esta relación uno a uno, entendemos los dolores del cliente y vamos más allá de investigar qué quiere realmente para cumplir sus objetivos”.

Un personal alineado e inspirado

Esta relación uno a uno le exige a la agencia adaptarse a nuevas culturas y tener una mirada global. Para ello, es necesario que sus empleados se involucren en la cultura de la compañía, de manera que pueda conservar excelentes talentos que transmitan a los clientes la cultura y la cercanía propias de la agencia.

Agudelo mani esta que siempre buscan que quienes trabajen con ellos estén alineados con los cambios que vienen y que estén inspirados para seguir adelante. Por eso, para conservar a los talentos actuales y atraer nuevos, Tropical Group cuenta con planes de beneficios que van desde un buen lugar de trabajo, hasta apoyo para sus estudios.

Algunos de estos beneficios son espacios de esparcimiento, juegos de mesa, flexibilidad en jornadas, un horario de almuerzo extendido o beneficios para ir a un gimnasio. Además, promueve un plan de educación o de capacitación con el cual las personas pueden aprender sobre temas relacionados con el core del negocio o con otros temas, desde idiomas hasta cocina. Este programa está en un software que adquirió la compañía. Como una formación más extendida, la agencia también ofrece un programa en el que paga el 40 % del valor de la matrícula de quienes estén cursando estudios alineados con su cargo y obtengan buenas calificaciones.

Tropical Group cuenta con cerca de 40 empleados de planta y para la operación logística, que también es una de las líneas de negocio, contrata en promedio entre 150 a 200 personas al mes. Este año, cumplió 16 años desde su creación y entre sus clientes están compañías como Bavaria, Bancolombia, Tigo y Sufi.

La tecnología es fundamental

Entre los cambios que está adelantando, la tecnología es lo más relevante, revela el CEO y dice: “cada vez tenemos en este mundo tan virtual más reuniones, más clientes, más proyectos en simultánea; en este entorno, la tecnología se vuelve una bandera, una herramienta principal para facilitar la creatividad, para poder entregar informes más profesionales a los clientes en mediciones de indicadores y en la data, que hoy es más importante incluso que el mismo evento”.

La IA, a la que muchos le tienen miedo, es para Agudelo una herramienta de apoyo vital, sin que ello signifique que vaya a acabar con puestos de trabajo ni a reemplazar el trabajo mismo de las agencias. “En una agencia de BTL y de activaciones –como la nuestra– va a ser imposible que la IA reemplace todo, porque este trabajo depende completamente del factor humano. La IA puede guiar, jugar un papel en la visualización de una idea, de gráficas, de renders, en el manejo de la data y de temas administrativos, pero jamás reemplazará la creatividad; por el contrario, la potencia”.

La creatividad es fundamental para Tropical Group y Agudelo insiste en que esta continuará siendo un gran elemento diferenciador pues siempre va a contribuir a satisfacer las necesidades de los clientes.

Artículo publicado en la edición #499 de los meses de agosto y septiembre de 2025.

