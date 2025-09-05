Kantar Insights innova en la investigación de mercados con GenAI

Insights más rápidos y costoeficientes sin comprometer la calidad. Kantar Insights ofrece soluciones con GenAI escalables y adaptables a cualquier industria.

Kantar Insights ha identicado con claridad los retos que enfrentan las marcas al adoptar tecnologías de inteligencia artificial generativa (GenAI). Por esto, la empresa líder global en datos, insights y consultoría –al poner la mira en el dolor.de sus clientes– ha desarrollado soluciones costoeficientes que resuelven estos desafíos que han transformado el sector de la investigación de mercados.

Al adoptar inteligencia artificial, uno de los mayores temores de las marcas es perder el control sobre la calidad de los datos y la confianza en los resultados. A esto se suma la preocupación por una posible deshumanización del análisis. Por esta razón, Kantar Insights es enfático en el rol irreemplazable del criterio humano: “Nos aseguramos de que la información que entregamos sea precisa y relevante, pero, sobre todo, culturalmente contextualizada. Ahí, nuestro equipo cumple una función clave: interpretar, validar y aportar sentido desde el conocimiento local y la experiencia”, asevera Leticia Navarro Torres, managing director para el cluster andino de Kantar Insights.

Kantar Insights ha desarrollado soluciones como Link AI –una herramienta de pretesteo de comunicación–, que permite evaluar piezas publicitarias en tan solo 15 minutos, con una inversión tres veces menor a la de un estudio tradicional. Esta tecnología se vuelve ideal para marcas con ciclos creativos rápidos o campañas digitales que requieren decisiones inmediatas.

Otra innovación es Concept AI, un modelo predictivo que analiza conceptos creativos usando las normas base de Kantar Insights, adaptadas a cada mercado. Estas soluciones, además de ágiles, son escalables y confiables. Las normas Kantar Insights marcan la diferencia: lineamientos sólidos que guían el uso de la IA, lo cual garantiza que los resultados sean coherentes, estén bien contextualizados y realmente aporten valor a cada marca.

Con estas soluciones, Kantar Insights reduce el tiempo de producción y duplica el tiempo dedicado a conversaciones estratégicas con los clientes. “La inteligencia artificial, bien usada, es muy útil para las necesidades actuales de las marcas. Estas herramientas nos dan información ágil y confiable”, concluye Navarro.

Artículo publicado en la edición #499 de los meses de agosto y septiembre de 2025.

