viernes, septiembre 05, 2025

INICIO

MERCADEO

Kantar Insights innova en la investigación de mercados con GenAI

Kantar Insights le cuenta

Kantar Insights innova en la investigación de mercados con GenAI

Kantar

Insights más rápidos y costoeficientes sin comprometer la calidad. Kantar Insights ofrece soluciones con GenAI escalables y adaptables a cualquier industria.

Redacción P&M
Redacción P&M
 septiembre 5, 2025

Kantar Insights ha identicado con claridad los retos que enfrentan las marcas al adoptar tecnologías de inteligencia artificial generativa (GenAI). Por esto, la empresa líder global en datos, insights y consultoría –al poner la mira en el dolor.de sus clientes– ha desarrollado soluciones costoeficientes que resuelven estos desafíos que han transformado el sector de la investigación de mercados.

Al adoptar inteligencia artificial, uno de los mayores temores de las marcas es perder el control sobre la calidad de los datos y la confianza en los resultados. A esto se suma la preocupación por una posible deshumanización del análisis. Por esta razón, Kantar Insights es enfático en el rol irreemplazable del criterio humano: “Nos aseguramos de que la información que entregamos sea precisa y relevante, pero, sobre todo, culturalmente contextualizada. Ahí, nuestro equipo cumple una función clave: interpretar, validar y aportar sentido desde el conocimiento local y la experiencia”, asevera Leticia Navarro Torres, managing director para el cluster andino de Kantar Insights.

Kantar Insights ha desarrollado soluciones como Link AI –una herramienta de pretesteo de comunicación–, que permite evaluar piezas publicitarias en tan solo 15 minutos, con una inversión tres veces menor a la de un estudio tradicional. Esta tecnología se vuelve ideal para marcas con ciclos creativos rápidos o campañas digitales que requieren decisiones inmediatas.

Otra innovación es Concept AI, un modelo predictivo que analiza conceptos creativos usando las normas base de Kantar Insights, adaptadas a cada mercado. Estas soluciones, además de ágiles, son escalables y confiables. Las normas Kantar Insights marcan la diferencia: lineamientos sólidos que guían el uso de la IA, lo cual garantiza que los resultados sean coherentes, estén bien contextualizados y realmente aporten valor a cada marca.

Con estas soluciones, Kantar Insights reduce el tiempo de producción y duplica el tiempo dedicado a conversaciones estratégicas con los clientes. “La inteligencia artificial, bien usada, es muy útil para las necesidades actuales de las marcas. Estas herramientas nos dan información ágil y confiable”, concluye Navarro.

Artículo publicado en la edición #499 de los meses de agosto y septiembre de 2025.

También le puede interesar: Llega el Brand Love Index 2025

TAGS
Revista P&M

LO MÁS LEÍDO

01
Editorial

Llega el Ranking de las 300 empresas de la comunicación de P&M

Juanita Rico
septiembre 1, 2025
02
Effie Colombia

P&M presenta la lista completa de ganadores de los Effie Awards Colombia 2025

Juanita Rico
agosto 29, 2025
03
women to watch

Estas son las Women to Watch 2025

Alejandra Betancourt
septiembre 1, 2025
04
Edición 500

P&M busca a los líderes con visión 2030 para su edición 500

Juanita Rico
agosto 23, 2025
05
Effie Colombia

Estrategia Effie: Bavaria y el poder de entender al consumidor

Juanita Rico
agosto 30, 2025

ÚLTIMA PUBLICACIÓN

El ranking de las 300 empresas de comunicación

2 de septiembre 2025

MÁS DE Mercadeo
VER TODO
The Juju Colombia
effie

OTRAS SECCIONES

Digital

Consumidor

Gente

Comunicación