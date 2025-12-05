Disney x Mario Hernández: una experiencia mágica

“Para quienes aún creen en el poder de los sueños y en los finales extraordinarios.” Bajo esta premisa, la Gala Disney | Mario Hernández, realizada en noviembre de 2025, invitó a vivir una noche única, en la que se lanzó oficialmente la colaboración de Disney con Mario Hernández, una colección de cuatro cápsulas que combina la herencia artesanal y el diseño colombiano con la magia icónica de Disney.

La gala se llevó a cabo el 20 de noviembre en el Metropolitan Club de Bogotá, y los invitados vivieron una experiencia envolvente que los transportó a los distintos universos creativos de cada una de las cápsulas: sueños, amor, magia y aventura.

La colección Disney | Mario Hernández está compuesta por cuatro cápsulas inspiradas en Mickey Mouse y Minnie Mouse, a través de la elegancia, el color y el oficio artesanal colombiano:

• Sueños: homenaje al origen creativo de Mickey, con diseños monocromáticos que evocan los primeros trazos del icónico personaje.

• Amor: cápsula alegre y romántica inspirada en Minnie, en tonos rojos y lunares blancos.

• Magia: piezas en azul noche adornadas con cristales Swarovski, celebrando el brillo extraordinario en lo cotidiano.

• Aventura: oda a la diversidad y libertad de Colombia, con tonos tierra y detalles de viaje que invitan a descubrir el mundo con el corazón abierto.

Cada cápsula refleja la maestría artesanal de Mario Hernández combinada con la narrativa mágica de Disney, invitando a soñar sin límites y a vivir la moda como experiencia sensorial.

A través de instalaciones luminosas, proyecciones artísticas y una curaduría sonora cinematográfica, los invitados recorrieron un ambiente multisensorial que culminó en el momento más esperado del evento: la pasarela principal, donde se presentaron los diseños de la colección junto a creaciones de los reconocidos diseñadores colombianos: Ivory Atelier, Estefanía Oficial, Lyenzo, Minka, Ánima Design, Eloise, Nylon Club, Baroq y Bruna. Una fusión de lujo, talento y fantasía que convertirá la pasarela en un escenario de arte y emoción, celebrando la creatividad latinoamericana.

“La Gala Disney | Mario Hernández es un evento sin igual porque transporta a los invitados a los universos de esta mágica colección de cuatro cápsulas que combinan la fuerza de las conexiones que nuestros icónicos personajes son capaces de crear con el público con la identidad local a través de la artesanía de Mario Hernandez”, afirmó Laura Bonnet, Gerente de Marketing para Disney Consumer Products, Caribbean, Southern & Andean, de The Walt Disney Company.

"Después de más de 45 años de trayectoria, sentimos que la marca estaba lista para contar una historia global sin perder su raíz colombiana. La colaboración con Disney demuestra que en Colombia se pueden hacer grandes cosas con calidad, con pasión y con talento local: cada producto fue diseñado y fabricado por manos colombianas. Esta es además una forma de decirle al país que los sueños que parecen imposibles, se logran con disciplina, con amor y con propósito”, asegura Mario Hernández Zambrano, Presidente y Fundador de Mario Hernández.

Por su parte, Yesenia Niño, Gerente General de Cinecolor Colombia, representantes oficiales de The Walt Disney Company Latin America en Colombia agregó: “Desde Cinecolor, nos sentimos orgullosos de haber contribuido para hacer posible esta alianza. Como representantes comerciales de Disney en el país, nuestro propósito ha sido conectar la visión global de Disney con el talento local, asegurando que cada detalle refleje autenticidad, emoción y propósito.”

La Gala Disney | Mario Hernández celebra mucho más que una colección: es un homenaje a la imaginación y a la capacidad de transformar los sueños en realidad. En esta noche donde la nostalgia se encuentra con la innovación, la moda se convierte en un lenguaje universal que conecta generaciones, emociones y creatividad.

Mira un poco de la gala: