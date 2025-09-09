Santoto habla digital, piensa global

Con más de 445 años de historia, la Universidad Santo Tomás –clásica institución católica, reconocida por su excelencia académica– tomó una decisión audaz en 2023: transformar su tono de comunicación e identidad visual para conectar con las generaciones digitales.

Sin perder su esencia, tradición y valores fundacionales, la institución inició una evolución estratégica de refreshde marca para hablarles de tú a tú a nuevas audiencias y adaptarse al lenguaje de las diferentes plataformas.

Para responder a las exigencias del entorno digital, la Santoto realizó una profunda investigación sobre el consumo comunicacional de sus públicos, las tendencias en diseño y producción audiovisual, y analizó referentes nacionales e internacionales en la comunicación de servicios académicos. Según Boris Hernández, director de comunicaciones de la universidad, el análisis dio pie a una nueva identidad visual.

“Nos dimos cuenta de dónde no estábamos y de qué no estábamos haciendo desde el punto de vista comunicacional. Aunque siempre hemos tenido presencia en medios, con base en el estudio, comenzamos una nueva forma de producción e inversión encaminada a ser más visibles, disruptivos y a generar mayor recordación. Por eso, implementamos pauta digital y programática con un claro concepto comunicacional por públicos; así, hemos llegado a escenarios impensados, como plataformas de alto trá co entre los jóvenes: Nequi, Spotify y otras app”, señala Hernández.

La transformación de marca de la Santoto incluye tendencias digitales y dinámicas sociales pues incorpora principios de inclusión y accesibilidad en toda su comunicación. Según su director de comunicaciones, también “se identificó la necesidad de conectar con el entorno local, en especial en Chapinero, así que vinculamos la cotidianidad a nuestros contenidos.

Por ejemplo, los melos son cápsulas digitales que visibilizan talentos en áreas como teatro, diseño y otras disciplinas, y alinean la universidad con la realidad y la diversidad de sus comunidades”.

La Santoto apuesta por la creatividad y la disrupción en sus contenidos, en los que destacan con grá cos coloridos, mensajes con propósito, uso de IA en animaciones para TikTok y jingles institucionales en géneros como rock, dancehall y pop, lo que ha fortalecido su presencia local y nacional.

Artículo publicado en la edición #499 de los meses de agosto y septiembre de 2025.

