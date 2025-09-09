Zebra Group construye lealtad desde la credibilidad

Las marcas compiten por la atención y la confianza de sus públicos. Por eso, la credibilidad es un activo determinante; no es un recurso que se compra ni una frase que se repite. Es un patrimonio que se construye con constancia, coherencia y propósito.

Durante sus casi 18 años de trayectoria, Zebra Group ha demostrado que, en la comunicación estratégica, las relaciones públicas no son un accesorio, sino la columna vertebral que sostiene esa credibilidad. Su gestión parte de un enfoque integral que conecta cada frente del mercadeo con un propósito común: generar contenidos y experiencias de valor. Así, su equipo diseña y ejecuta estrategias que convierten la comunicación comercial, corporativa, digital, institucional o experiencial en un engranaje coherente, eficaz y de alto impacto.

Zebra Group ha realizado más de 500 eventos, producido 300 contenidos audiovisuales, logrado 100.000 impactos en medios y conectado con más de 20 millones de personas. Su portafolio 360° integra mercadeo digital, experiencial, de influencia, comunicación estratégica, free press, consultoría y producción de eventos, lo que garantiza una visión integral y resultados tangibles.

La agencia ha acompañado a marcas como Amazon Music, Stellantis, Jeep®, Fiat, Peugeot, Opel, Hyundai, RAM, Volvo, Astara, Gerdau Diaco, Banco de la República, Cinemark y Ecopetrol, entre otras, así como a deportistas como Juan Guillermo Cuadrado y Yerry Mina. Estos clientes evidencian su alcance en múltiples sectores y su capacidad de construir relaciones que trascienden coyunturas.

Casos recientes como el lanzamiento del Volvo EX30 y XC90, la convención regional de Stellantis y el debut de Jeep Renegade en Cartagena, donde medios de toda Latinoamérica vivieron pruebas extremas y actividades inmersivas, muestran su capacidad de innovar. A estos casos de éxito se suman El Diálogo Australia-Colombia, la convención de distribuidores Hyundai en Punta Cana y Women Colombia Fintech, sin olvidar hitos como la Manada Jeep®, con 13 años de experiencias 4x4, o Jeep® al Parque.

Para Angélica Ariza, su directora ejecutiva: “El diferencial está en dar coherencia a cada acción, construyendo relaciones de confianza que se fortalezcan con el tiempo. Nos mueve cumplir, superar expectativas y no ver a los clientes como una transacción, sino como aliados estratégicos”.

Como señala Bivian Ariza, su fundadora y directora de mercadeo: “Formarse, medir, optimizar y garantizar un retorno real va más allá de seguir tendencias; se trata de anticiparse y ofrecer soluciones creativas y efectivas”.

La lección es clara: la lealtad no se pide, se inspira. Las relaciones públicas son el corazón de la comunicación estratégica con propósito, porque integran servicio, creatividad y credibilidad para construir vínculos sostenibles.

Artículo publicado en la edición #499 de los meses de agosto y septiembre de 2025.

También le puede interesar: Cencosud Media: retail media sin fronteras