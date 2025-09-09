Cencosud Media: retail media sin fronteras

Cencosud Media, la unidad de retail media de Cencosud, ha reunido lo mejor de dos mundos: su conocimiento único del consumidor local a través de datos de primera fuente de sus más de 110 tiendas y sus ecommerce, y la solidez de un canal publicitario que opera en Chile, Colombia, Argentina, Perú y Brasil. Así ha trazado estrategias innovadoras con un ecosistema omnicanal con espacios publicitarios instore, onsite, de marketing directo, offsite y out of home, consistentes y medibles.

Ese equilibrio no es casual. Es el resultado de una apuesta estratégica que lo ha convertido en un referente de retail media en la región, con la capacidad de ejecutar campañas de alto impacto y medir su efectividad. Según un estudio reciente de EMARKETER, Cencosud Media se ubicó entre los top 6 canales publicitarios de mayor crecimiento mundial en 2024.

Con Paola Andrea Rodríguez Cardona, como head comercial de Cencosud Media en Colombia, el equipo local ha evolucionado para convertirse en un partner estratégico de marcas y agencias de medios, y optimizar cada momento de impacto hacia millones de consumidores de Cencosud Colombia.

Con Paola Andrea Rodríguez Cardona, como head comercial de Cencosud Media en Colombia, el equipo local ha evolucionado para convertirse en un partner estratégico de marcas y agencias de medios, y optimizar cada momento de impacto hacia millones de consumidores de Cencosud Colombia.

La estrategia detrás del equipo

Cada perfil ha sido seleccionado o para aportar un conocimiento específico y complementario: desde el conocimiento único del consumidor y la interpretación de datos, hasta el mensaje personalizado adaptado al espacio publicitario y donde cada anuncio debe responder al objetivo de campaña. “Nuestro diferencial está en conocer al consumidor e integrar esa visión con la innovación y la escalabilidad que nos ofrece nuestra red regional”, asegura Rodríguez Cardona.

La conexión con esa red –en Chile, Colombia, Argentina, Perú y Brasil– es una ventaja competitiva clave. Se trata de participar en un intercambio constante de experiencias, herramientas probadas, implementar soluciones innovadoras, optimizar procesos y ofrecer propuestas personalizadas, respaldadas siempre por la visión y las mejores prácticas de un equipo profesional que opera a gran escala.

Visión global, precisión local

El modelo de trabajo combina la agilidad del proceso local con un marco regional. Cencosud Media coordina la implementación de campañas en todos los mercados y se asegura de que las marcas con presencia regional tengan una experiencia homogénea. Cada país adapta los anuncios de campaña a las particularidades de su mercado.

Esta integración se refleja en casos concretos que muestran cómo las prácticas regionales potencian la propuesta local. Campañas recientes con anunciantes de importantes marcas de CPGs han utilizado espacios publicitarios de Cencosud y metodologías de medición exitosas en otros países, adaptadas al contexto colombiano. Las activaciones han combinado experiencias físicas en tiendas con acciones digitales en sus ecommerce, lo cual facilita la total trazabilidad y el cálculo del retorno de inversión. Estos resultados no solo fortalecen la relación con las marcas, sino que generan aprendizajes que se comparten en la región.

“Las estrategias se alinean con la visión regional para mantener consistencia y estándares, y siempre personalizamos cada propuesta a las tendencias de consumo, el canal, las dinámicas publicitarias y las necesidades de cada marca”, señala Rodríguez.

Próximos pasos, más allá del punto de venta

El retail media es un canal publicitario emergente en la región, lo que implica el reto de educar al mercado sobre su potencial y cómo integrarlo en estrategias de mercadeo.

La oportunidad está en capitalizar la red regional para acelerar la adopción de nuevas tecnologías, estandarizar métricas y formatos, ofrecer soluciones basadas en datos y medición avanzada. Este enfoque consolida a Cencosud Media como un aliado para marcas y agencias de medios que buscan resultados reales y medibles. Con un equipo sólido, una red regional que respalda cada acción y un compromiso con la innovación, Cencosud Media reafirma su rol como socio estratégico capaz de generar impacto tanto en el consumidor como en los mercados donde opera. Cencosud proyecta que el retail media sea la pieza clave en el crecimiento de las marcas.

Artículo publicado en la edición #499 de los meses de agosto y septiembre de 2025.

También le puede interesar: Comunicación integral en la era de la inteligencia artificial