Smirnoff ICE regresa con nueva imagen

Lanzamientos

Smirnoff Ice celebra sus 25 años con una imagen inspirada en la estética de los 2000, manteniendo su sabor original y evocando la nostalgia de toda una generación.

Redacción P&M
 agosto 13, 2025

Smirnoff Ice, la bebida lista para tomar que marcó los momentos más memorables de una generación, presenta un look renovado inspirado en la estética de los 2000. Su sabor original permanece intacto, mientras este cambio celebra 25 años de historia y reconecta con quienes vivieron la época en que la primera lata de Ice se convirtió en un símbolo de celebración.

Para dar vida a esta evolución, la marca se une a Reykon, un artista que también dejó huella en los 2000 y que, al igual que Smirnoff Ice, forma parte de los recuerdos de toda una generación. Sus canciones fueron la banda sonora de fiestas, encuentros y los primeros momentos de libertad que hoy evocan sonrisas.

El 14 de agosto, la Zona T de Bogotá será el escenario donde esta conexión cobre vida. El lanzamiento se celebrará con una noche en la que Reykon cantará en vivo, y la música se mezclará con la nostalgia para revivir la energía de aquellos años. Entre luces, dinámicas, premiaciones y mucho ICE, los asistentes disfrutarán una experiencia sin igual.

Este come back representa un momento histórico para Smirnoff Ice: 25 años de recuerdos y celebración que hoy regresan con más fuerza que nunca. Queremos invitar a todos a reconectar con esos instantes que nos hicieron sonreír y a crear nuevas memorias. Durante el mes de agosto, las principales ciudades del país podrán conocer la nueva imagen que marca una nueva etapa para la marca

Afirma Eric Strauss, director de marketing de Diageo Colombia.

Detalles del evento

Lugar: Zona T de Bogotá
Hora: 7:00 p.m.
Actividades: experiencias interactivas, dinámicas y premios
Entrada: abierta al público

Durante el mes de agosto, la nueva imagen de Smirnoff Ice se desplegará por las principales ciudades del país, invitando a los colombianos a redescubrir su sabor icónico. Con esta imagen, la marca busca conectar con quienes llevan años disfrutándola y con las nuevas generaciones que encontrarán en cada lata un símbolo de frescura.

Smirnoff

