El bienestar como motor de transformación del cliente

Dos oros y una plata en los Effie Awards Colombia 2025 fueron el resultado de transformar hábitos de consumo, canales digitales y renovación del hogar.

Los Effie Awards 2025 reconocen lo mejor de la creatividad; pero a su vez reconocen que las ideas de impacto son el motor del éxito de empresas y marcas. En consecuencia, Homecenter entendió que sus usuarios son y han sido el centro de sus estrategias, pues ha logrado brindarles herramientas y espacios adecuados.

En esta XIX edición, la marca obtuvo tres metales –dos oros y una plata–. El primer Oro fue con la campaña Socio, déjela ir, desarrollada por Constructor en la categoría Omnichannel Shopper Solution. El reto de la compañía consistió en motivar a los maestros de obra a renovar sus herramientas, es decir, el mensaje buscaba cambiar el hábito de conservar herramientas desgastadas e invitar a reemplazarlas por equipos de mejor calidad.

Los resultados mostraron un crecimiento de 14% en ventas de herramientas y un aumento de 52,6% en ventas digitales, al activar un canal poco explorado por este target. Por otro lado, la campaña Arreglemos la cabeza empezando por la casa recibió Effie de Oro en la categoría Productos y Servicios del Hogar.

La iniciativa partió del insight del bienestar como motor del hogar. “Encontramos que, en medio de la complejidad del día a día, el 60% de las personas ha sufrido algún tipo de congestión mental o se ha sentido agobiado. El simple hecho de tener la casa arreglada o transformarla genera un cambio muy interesante en el ser humano y está directamente conectado con el bienestar”, asegura Mauricio Quintana, gerente de mercadeo de Homecenter.

Además, la estrategia creció 14% frente al 5,5% proyectado. Además, la marca recuperó 360.000 clientes, equivalentes al 90% de los perdidos durante 2023. La tercera campaña, ¡Esta pauta me espía y en mi propia casa!, obtuvo Effie de Plata en la categoría Data Driven Media. La acción se enfocó en el entorno digital con el fin de mejorar la interacción y consideración de los consumidores.

Entre los resultados, se registró un aumento de 225% en la interacción de los anuncios de bienestar, una reducción del 61% en la tasa de rebote en activos digitales y una disminución del costo por clic de 49%.

El número de impresiones aumentó 99%, lo que contribuyó al cumplimiento de los objetivos de ventas y recuperación de clientes. “Yo creo que, de todas maneras, ganar un Effie siempre es un motivo de orgullo para las compañías, pero –más allá de eso– refleja un cambio en el interior.

Es parte del entendimiento de los clientes, del consumidor y del mercado. Ganar un Effie es poner la marca en un escenario diferente, es dar un brinco, salir de la zona de confort y entrar a un mundo nuevo. Y eso significa transformación de la marca, de la industria y, en general, en todo sentido”, subraya Quintana.

Datos

Ventas de herramientas crecieron 14% con “Socio, déjela ir”.

Las ventas digitales en Constructor aumentaron en un 52,6%.

Homecenter recuperó 360.000 clientes en 2024.

Con la implementación de la campaña Arreglemos la cabeza empezando por casa, se generó un crecimiento del 14% frente al 5,5% que se tenía proyectado.

Insights

Homecenter entiende que el bienestar personal está directamente ligado a la transformación del hogar.

Renovar herramientas no solo mejora el trabajo de los maestros de obra, sino que les ayuda a sentirse mejor con ellos mismos.

La pauta digital es eficiente y permite mayor conexión con el consumidor.

Premios

Effie Oro Campaña: Socio, déjela ir Marca: Constructor Categoría: Omnichannel Shopper Solution

Effie Oro Campaña: Arreglemos la cabeza, empezando por la casa Marca: Homecenter Categoría: Productos y Servicios del Hogar

Effie Plata Campaña: ¡Esta pauta me espía y en mi propia casa! Marca: Homecenter Categoría: Data Driven Media

Nominaciones

Entre los más de 223 finalistas que hubo en esta XIX edición, Homecenter y Constructor lograron que sus tres campañas finalistas obtuvieron metales.

Artículo publicado en la edición #500 de los meses de octubre y noviembre de 2025.

