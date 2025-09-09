New Sapiens: una evolución con identidad y propósito

Cuando New Sapiens nació como un spinoff digital, tenía un camino claro: ser una agencia especializada en lo online. Pero el mercado cambió y también lo hizo la agencia. Hoy, New Sapiens presenta una profunda transformación estratégica, cultural y visual, que da origen a un nuevo concepto: la agencia líquida.

Hemos cambiado tanto por dentro, que ya no tenía sentido mantener la imagen anterior. Hoy, somos una agencia profundamente estratégica, integral y flexible”, afirma Andrés Morán, chief strategy officer (CSO) de New Sapiens.

Este no es solo un cambio de logo. Es una evolución pensada para responder a un entorno donde las marcas exigen velocidad y pertinencia. La agencia líquida es mucho más que un concepto: es una forma de operar, de diseñar equipos a la medida de cada reto, de moverse con agilidad sin sacrificar profundidad.

La nueva identidad visual de New Sapiens es coherente con su transformación. Tipografías suavizadas, colores vibrantes y una iconografía multifacética crean una marca que uye sin perder fuerza. “Queríamos transmitir liquidez sin caer en clichés, como el agua en el logo. Preferimos que el diseño hable con sutileza, con ritmo, con movimiento”, explica Morán.

Precisamente, el motion design es uno de los elementos centrales de esta etapa. La marca se mueve, evoluciona y se adapta a los medios digitales y a los nuevos per les de los tomadores de decisiones.

Flexibilidad, velocidad y pertinencia contextual

New Sapiens trabaja hoy desde Colombia con clientes en 13 países. Y lo hace con una propuesta de valor clara: ser rápidos sin improvisar, flexibles sin perder estructura y pertinentes sin dejar de ser creativos.

Internamente, la agencia también se transforma: procesos de coaching, cultura de liderazgo colaborativo y estructuras más horizontales acompañan este cambio. “No queríamos solo un refresh cosmético; queríamos que se sintiera en el día a día, en la forma en que trabajamos; hoy, los clientes ya están viviendo este cambio”, sostiene Morán.

El siguiente paso es claro: consolidar esta propuesta en Colombia, llegar a nuevos clientes y preparar la expansión internacional, con México y Norteamérica como próximos territorios. Pues si algo distingue hoy a New Sapiens es que no se limita a seguir el cambio: lo diseña, lo habita y lo comunica con propósito.

Artículo publicado en la edición #499 de los meses de agosto y septiembre de 2025.

