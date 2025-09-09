martes, septiembre 09, 2025

INICIO

MERCADEO

Comunicar para transformar

Smart PR le cuenta

Comunicar para transformar

La comunicación ya no es solo un complemento: es el motor del éxito empresarial. Así lo subraya Fabián Motta, fundador y director de SmartPR, al ratificar que toda organización exitosa comunica con propósito.

Redacción P&M
Redacción P&M
 septiembre 9, 2025

En contextos donde se transforman estructuras o se redefinen estrategias, una narrativa clara, coherente y empática marca la diferencia entre el éxito y la resistencia. Para Motta, la comunicación no solo facilita la alineación interna y la implementación de procesos, sino que se convierte en el hilo conductor que conecta el propósito empresarial con las personas.

Desde su experiencia, una de las grandes fallas en los programas de formación empresarial es subestimar el poder de la comunicación como herramienta de apropiación del conocimiento. “Latinoamérica –Colombia, en especial– tiene una cultura cercana que muchas veces dificulta prácticas como el feedback. No se trata solo de saber hablar, sino de construir una cultura que permita decir lo que se necesita con respeto y empatía”, asegura.

Por eso, la formación en habilidades comunicativas debe ser transversal y permanente, sin excepciones: desde la alta gerencia hasta los cargos operativos. En su conjunto, construye una visión conectada al propósito y fortalece los liderazgos.

Lecciones desde la práctica

SmartPR ha acompañado procesos clave de transformación empresarial. Uno de los más sobresalientes es el de Enlaza, filial del Grupo Energía Bogotá, que pasó de ser una unidad funcional a una empresa con identidad y autonomía propias. “Diseñamos un proceso integral de comunicación para la gestión del cambio, que permitió que los equipos adoptaran y se omprometieran con la nueva visión. Sin comunicación estratégica, esa transición no habría sido posible”, cuenta Motta.

Casos como este demuestran que comunicar no es solo informar: es inspirar, guiar y movilizar. Y si bien cada organización tiene su ritmo y sus desafíos, hay una constante: las empresas que ponen la comunicación en el centro de su estrategia están mejor preparadas para aprender, adaptarse y crecer.

Artículo publicado en la edición #499 de los meses de agosto y septiembre de 2025.

También le puede interesar: Así es como Colombia se pegó al migao

 

TAGS
Revista P&M

LO MÁS LEÍDO

01
Editorial

Llega el Ranking de las 300 empresas de la comunicación de P&M

Juanita Rico
septiembre 1, 2025
02
women to watch

Estas son las Women to Watch 2025

Alejandra Betancourt
septiembre 1, 2025
03
marketing

¿Qué estarán planeando Ramo y Colombina que se están coqueteando entre ellas?

Redacción P&M
septiembre 4, 2025
04
Tecnología

Nano Banana: la nueva herramienta visual de Google para el marketing

Juanita Rico
septiembre 2, 2025
05
Edición 500

P&M busca a los líderes con visión 2030 para su edición 500

Juanita Rico
agosto 23, 2025

ÚLTIMA PUBLICACIÓN

El ranking de las 300 empresas de comunicación

2 de septiembre 2025

MÁS DE Mercadeo
VER TODO
adsmurai
The Juju Colombia
Universal

OTRAS SECCIONES

Comunicación

Digital
Motorola

Gente

Consumidor