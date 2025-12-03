WOM Colombia nombra a Gyorgy Zsembery como CEO

WOM Colombia anuncia que Gyorgy Zsembery asume hoy el cargo de CEO (Chief Executive Officer). Liderará el comité ejecutivo de la compañía y reportará directamente a los accionistas.

Zsembery es un ejecutivo global de amplia trayectoria, con más de 20 años de experiencia liderando transformaciones a gran escala en empresas de los sectores de telecomunicaciones, servicios digitales, medios y servicios financieros. Su liderazgo transformacional, tanto como CEO como miembro de Juntas Directivas en diversos mercados de Europa, el Caribe, Latinoamérica y el Pacífico Sur, demuestra una sólida combinación de visión estratégica, excelencia operativa y capacidad comercial.

Stan Chudnovsky, en representación de los accionistas de WOM Colombia, afirmó que el “2025 ha sido un año decisivo para WOM. Nuestro equipo directivo transformó exitosamente nuestra operación, alcanzando rentabilidad y superando otros complejos desafíos, incluida la reorganización bajo la Ley 1116 y la defensa de nuestra posición en un entorno de intensa competencia, mientras sentábamos las bases para el crecimiento futuro de la compañía”.

Stan también destacó que “al iniciar su próximo capítulo de transformación digital y expansión acelerada en 2026, la amplia experiencia global de Gyorgy, su enfoque centrado en el cliente y su liderazgo probado en procesos de crecimiento y transformación, serán fundamentales para materializar esta ambiciosa visión.”

Por su parte, Gyorgy Zsembery comentó: “Estoy muy entusiasmado de llegar a liderar al operador retador en Colombia y de impulsar la entrega de tecnología y servicios de vanguardia, disponibles 24/7 para nuestros clientes en todos los ámbitos de la vida digital.”

WOM Colombia agradece a sus usuarios, colaboradores, aliados y grupos de interés por su apoyo constante, y reafirma su compromiso con un progreso decidido en este nuevo capítulo.

