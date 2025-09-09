Elevar la forma de volar con Avianca

martes, septiembre 09, 2025

Avianca le cuenta

Avianca

En un mundo donde cada viaje es una oportunidad para redefinir el confort y la exclusividad, Avianca se eleva para ofrecer dos experiencias diseñadas para los viajeros que buscan más que un simple destino, una forma superior de volar. Avianca ha creado dos productos que reflejan su compromiso de ofrecer a los clientes la posibilidad de volar de la forma que prefieran: Business Class Américas e Insignia by Avianca.

Redacción P&M
 septiembre 9, 2025

Business Class Américas: un viaje a la medida en el continente

Pensada para quienes viajan por el continente, esta experiencia redefine los trayectos de mediano alcance. Operada en aviones de un solo pasillo (Airbus A320), esta cabina ofrece acceso a asientos premium en las primeras tres filas, brindando mayor comodidad y espacio. Además de los asientos con reclinación y puertos de carga, esta experiencia incluye beneficios exclusivos que agilizan el viaje con servicios prioritarios como check-in, entrega y recepción de equipaje y un abordaje sin contratiempos. Por supuesto, el acceso a las salas VIP de Avianca está garantizado, así como la posibilidad de acumular hasta 10 millas LifeMiles por cada dólar gastado. Esta experiencia se ha expandido a más de 80 rutas internacionales al interior del continente.

Insignia by Avianca: confort y exclusividad en cada detalle

Para los viajeros que buscan una experiencia de lujo en vuelos de largo alcance hacia y desde Europa, Avianca presenta Insignia by Avianca. Esta cabina, disponible en los modernos aviones de doble pasillo (Boeing 787), está diseñada para ofrecer el máximo confort y privacidad. El corazón de esta experiencia son los asientos Flatbed, que se reclinan 180° para convertirse en una cama. Los asientos están equipados con pantallas de 16 pulgadas para un entretenimiento inmersivo. La gastronomía es un pilar fundamental de la experiencia Insignia. El menú ha sido curado por el reconocido chef Álvaro Clavijo, quien rinde homenaje a los sabores e ingredientes locales con técnicas de alta cocina. Para completar la experiencia, cada viajero recibe un Amenity Kit con productos de la marca de bienestar Loto del Sur, en estuches coleccionables diseñados por la marca Mola Sasa. Insignia by Avianca está disponible en las rutas entre Bogotá, Cali y Medellín, hacia las principales ciudades europeas como Madrid, Barcelona, Londres y París.

Con Business Class Américas e Insignia by Avianca, la aerolínea no solo ofrece más opciones para volar, sino que eleva la promesa de confort y exclusividad. Estas experiencias son el resultado de un modelo flexible que escucha a sus clientes y adapta sus servicios para satisfacer las necesidades de cada segmento. Ya sea que se viaje por negocios o placer, dentro del continente o hacia Europa, Avianca invita a elevar la forma de volar.

Colaboración paga con Avianca.

