Bonka anuncia su reencuentro por "Una única noche" en el Movistar Arena

La agrupación más emblemática del tropipop colombiano está de regreso por "una única noche".

Bonka anuncia su esperado reencuentro en el escenario del Movistar Arena de Bogotá, donde celebrará dos décadas de música, amistad y recuerdos con un concierto que promete ser inolvidable.

El próximo 12 de diciembre de 2025, el público bogotano será testigo de un espectáculo único de una sola noche que traerá de vuelta los himnos que marcaron a toda una generación. Canciones como “La Mona”, “El Problemón”, “Traga Maluca”, “Tarde de Abril”, entre muchas otras, volverán a sonar para revivir las emociones de los primeros amores, las fiestas de colegio y los veranos que quedaron en la memoria de miles de fans en todo el país.

Formada en Bogotá por Alejandro González, Daniel Mora, Felipe Harker, Juan José Barake y Nicolás Barake, Bonka nació de la amistad y la complicidad musical de cinco jóvenes que compartían sueños y canciones en el colegio. Con un estilo fresco y contagioso, la banda conquistó rápidamente a toda una generación, consolidándose como uno de los nombres más queridos del tropipop colombiano.

Lo que empezó en escenarios escolares se transformó en un fenómeno juvenil que alcanzó premios, discos de platino y el liderazgo en emisoras de todo el país, dejando un legado que hoy sigue vivo en millones de corazones.

Su álbum debut, Lo que nunca nos contamos (2006), dio vida a himnos como “El Problemón”, “La Mona” y “Tarde de Abril”, temas que marcaron a toda una generación y consolidaron a Bonka como un referente del pop colombiano. A lo largo de su trayectoria, la agrupación compartió escenario con artistas internacionales, recorrió distintos países de Latinoamérica y sumó a su repertorio clásicos de fiesta como “La Botella”, en colaboración con Cali & El Dandee.

Con este reencuentro en el Movistar Arena, Bonka celebra dos décadas de historia y renueva el vínculo con su público, reafirmando su lugar como uno de los nombres más queridos y memorables de la escena musical colombiana.

La venta general de boletería será a partir del próximo 8 de septiembre.

