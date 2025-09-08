Universal Group: estrategas que transforman

En un mundo donde la comunicación se considera el activo más valioso de la estrategia corporativa, Universal Group, Agencia de Comunicaciones S.A.S., se ha posicionado como una firma destacada, referente y transformadora en la formulación, implementación y evaluación de estrategias integrales de comunicación pública con impacto social. Con una gestión ética, de liderazgo y profundamente estratégica, la compañía ha reconfigurado el papel de la comunicación como una fuente de valor social.

La compañía desarrolla estrategias de alcance global con impacto local –ejecutadas con los más altos estándares de calidad y modelos metodológicos ágiles y vanguardistas–, que se fundamentan en el conocimiento experto y profundo del marco legal de la contratación pública y en su sólida estructura organizacional.

Bajo la premisa comunicar es transformar, la compañía representa una nueva generación de estrategas: profesionales expertos de alto per l y desempeño que gestionan la comunicación desde una visión global, como un ecosistema vivo y dinámico, donde el éxito se alcanza con estrategias que informan, educan y movilizan a las audiencias para generar un alto impacto internacional, nacional y local en entornos sociales y culturales.

Universal Group se anticipa a las tendencias. Su capacidad de análisis de datos, innovación, pensamiento estratégico y la constante actualización a los nuevos lenguajes y tecnologías le han permitido formular proyectos que se adaptan a los cambios y redefinen el modo en que se concibe la comunicación pública. Cada proyecto se convierte en un caso de estudio, en el que la creatividad se entrelaza con el conocimiento técnico y del entorno, para entender las necesidades y alcanzar los objetivos misionales de sus clientes.

Con su filosofía orientada a la sostenibilidad, inclusión y al bien común, Universal Group es un actor clave y determinante en el fortalecimiento de la comunicación pública, al promover una ciudadanía activa y bien informada. Esta firma continúa escribiendo una historia distinta: una historia en donde la comunicación educa, transforma, genera valor y construye un legado social.

Artículo publicado en la edición #499 de los meses de agosto y septiembre de 2025.

También le puede interesar: Llega el Brand Love Index 2025