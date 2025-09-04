jueves, septiembre 04, 2025

Llega el Brand Love Index 2025

Eventos

El próximo 17 de septiembre se lanzará en la sede de Uniandinos en Bogotá (Calle 92 No. 16-11) el Brand Love Index 2025.

Redacción P&M
 septiembre 4, 2025

Este 17 de septiembre se presentará en Bogotá el Brand Love Index 2025. Este evento revelará las 20 marcas más amadas por los colombianos, aquellas que han logrado construir vínculos de afinidad, apego e intimidad con los consumidores.

El Brand Love Index es una metodología aplicada en Colombia por Elsa María González, PhD y CEO de Cluster Research, bajo la guía de su mentor Richard Bagozzi, académico de la Universidad de Michigan y referente mundial en marketing y comportamiento humano. Este modelo evalúa la profundidad del vínculo afectivo entre las marcas y los consumidores, con un enfoque que va más allá de la recordación.

“El verdadero amor de marca implica significancia emocional y sentido compartido. Medir solo notoriedad o simpatía es quedarse en la superficie”, señaló González.

Asimismo, el estudio destaca que las marcas con mayor visibilidad no siempre son las más queridas, mientras que otras menos expuestas han consolidado relaciones sólidas y duraderas con sus audiencias.

El lanzamiento se llevará a cabo en la sede de Uniandinos (Calle 92 No. 16-11, Bogotá), desde las 7:30 a.m. hasta las 12:30 m., y contará con la participación de Fredy Vargas, PhD, consultor de prospectiva de la CEPAL y del Foro Económico Mundial, y Juan Carlos Mallet, CEO de Palmer, Cooper & Wallace, quien presentará “Cómo quitarle la novia al líder”.

El Brand Love Index 2025 cuenta con el apoyo de Richard Bagozzi y de Uniandinos en el marco de su 70° aniversario y el apoyo de entidades como la Cámara Verde de Comercio, Preem y Palmer, Cooper & Wallace. Cave destacar que P&M es aliado.

Información del evento:

Fecha: 17 de septiembre de 2025
Hora: 7:30 a.m. a 12:30 p.m.
Lugar: Uniandinos, Calle 92 No. 16-11, Bogotá
Entradas: con el 20% de descuento hasta el 1 de septiembre en todas las categorías.
Más información y registro: www.clusterresearch.co/brand-love-index-2025

 

