“Queremos duplicar el negocio en cuatro años”, Eduardo Gotuzzo, Presidente & CEO de L'Oréal Groupe Centroamérica y Región Andina

Con Colombia como hub regional, Gotuzzo habló con P&M sobre su plan para L’Oréal: potenciar el negocio, fortalecer el talento local y acelerar la conexión con los consumidores.

L’Oréal mira a la región Andina y Centroamérica como uno de sus próximos motores de crecimiento global, y Eduardo Gotuzzo es el encargado de liderar esa apuesta. A mes y medio de asumir el cargo y con Colombia como hub regional, el ejecutivo peruano aterriza con una visión que cruza negocio, tecnología y propósito: duplicar el tamaño del negocio en los próximos años, fortalecer el talento local y profundizar la conexión emocional entre las marcas y los consumidores.

En esta conversación con Revista P&M, Gotuzzo detalla cómo piensa ese crecimiento, el rol de lo digital, la sostenibilidad y la relevancia estratégica de Colombia para el grupo.

Revista P&M: Regresas a Colombia después de muchos años. ¿Cómo encuentras el país y qué significa volver ahora como CEO de la región?

Eduardo Gotuzzo: Bien; la esencia es un poco la misma aunque, por supuesto, ha evolucionado. Viví en Colombia entre 2007 y 2010, fue mi primera experiencia fuera de mi país, así que volver 15 años después es especial. Hoy estoy basado acá porque el hub de la región Andina y Centroamérica está en Bogotá. Aquí está gran parte del equipo y también la planta de maquillaje en Funza. Colombia es muy importante para el grupo, así que estoy contento de regresar.

Revista P&M: Para quienes no conocen tu trayectoria, ¿Cómo resumirías ese camino profesional que hoy te trae a liderar la región?

Eduardo Gotuzzo: Soy peruano y tengo más de 25 años de experiencia. Trabajé muchos años en Kimberly Clark en distintos países de América Latina; fui gerente general de Centroamérica. Luego estuve en British American Tobacco. Después llegué a L’Oréal hace once años y he tenido una carrera internacional muy rica dentro del grupo. Fui director general del negocio de consumo masivo en Perú, luego la misma posición en Portugal y después en México, donde convertimos ese negocio en uno de los top tres del mundo en contribución al crecimiento.

Luego tuve un reto que cambió mi carrera: lideré la parte comercial y de desarrollo de negocio para Europa, con sede en París. Fueron tres años trabajando con cerca de 50 mercados y un equipo de 30 personas de 17 nacionalidades. Culturalmente fue un desafío enorme, pero uno de los aprendizajes más ricos que he tenido. Tras eso, este mes asumí el liderazgo de Centroamérica y la Región Andina.

Revista P&M: Llegas a una región donde el grupo proyecta un crecimiento acelerado. ¿Qué ambición traes exactamente?

Eduardo Gotuzzo: Hay una ambición muy clara: convertirnos en la región número uno en contribución al crecimiento de América Latina. En segundo lugar, ser uno de los top siete países del mundo para el grupo. Y tercero, duplicar el negocio en tres o cuatro años. Es un stretch ambicioso, pero factible. Para lograrlo necesitamos fortalecer el talento. He visto talento latinoamericano que es absolutamente competitivo a nivel global, y me encantaría ver colombianos, ecuatorianos, peruanos o panameños trabajando en Europa y mostrando lo que esta región puede aportar.

Revista P&M: Hablemos del Brand Love Index. L’Oréal aparece como una marca altamente admirada. ¿Cómo fortalecer esa conexión emocional?

Eduardo Gotuzzo: Es un diagnóstico muy acertado. Somos una marca aspiracional, pero aspiracional no es igual a lejano. Queremos conectar más con el consumidor colombiano, y por eso lo digital es fundamental. Las plataformas permiten contenido más relevante y entender qué necesitan los consumidores, qué conversan, qué problemas buscan resolver. El social listening nos muestra, por ejemplo, si hablan de brillo en la piel, de acné o de cabello: eso impacta nuestros lanzamientos.

También es clave trabajar con influencers que representen bien nuestras marcas y conectar experiencias offline y online. Y, por supuesto, aterrizar propósitos reales: un ejemplo es Stand Up, el programa de L’Oréal Paris para educar sobre acoso callejero. Puede sonar parisino, pero trabaja sobre un problema local, con impacto real.

Revista P&M: Ganaron “Marca del Año” en los TikTok Ad Awards. ¿Van a mantener ese nivel de apuesta digital?

Eduardo Gotuzzo: No solo mantenerlo: acelerarlo. Las plataformas nos permiten personalizar, educar y conectar. En belleza, uno de los grandes retos es educar al consumidor. Mucha gente no sabe qué usar para su piel o su cabello. Con IA y test virtuales podemos ofrecer rutinas y productos alineados a necesidades reales. Todo eso seguirá creciendo fuertemente.

Revista P&M: El mercado colombiano de belleza vive un auge de marcas locales y coreanas. ¿Cómo equilibrar la fuerza global del portafolio con la relevancia local?

Eduardo Gotuzzo: Es cierto: hay dinamismo y es positivo. El mercado de belleza creció más de 16% el año pasado. Las marcas emergentes hacen que todos seamos mejores.

Nuestro portafolio global, combinado con el entendimiento local, es una ventaja. Escuchamos al consumidor, analizamos redes, observamos tendencias y trabajamos rápido para aterrizar lanzamientos relevantes. Tenemos marcas globales y también locales como Vogue, muy fuerte en maquillaje. Todo parte de entender necesidades reales y de una agenda muy clara de innovación y tecnología.

Revista P&M: En comunicación estratégica, ¿Qué quisieras transformar?

Eduardo Gotuzzo: Reforzar el trabajo alrededor del propósito de marca. El propósito tiene un doble impacto: construye reputación corporativa y construye vínculo emocional con el consumidor. No se trata de “compra este producto”, sino de “esta marca comparte tus principios y valores”.

“Porque tú lo vales” es un buen ejemplo: habla de autoestima, resiliencia, empoderamiento. En el desfile de París, quienes participan no son escogidos por apariencia, sino por lo que representan. Historias reales, personas empoderadas.

En Centroamérica y Andina ya existe una base, pero debemos ampliar el alcance y la consistencia de esos propósitos.

Revista P&M: ¿Cómo se integra la sostenibilidad en tu visión?

Eduardo Gotuzzo: La sostenibilidad es compleja, sí, pero en L’Oréal hay convicción, no discurso. Te doy ejemplos concretos.

Cuando el plástico virgen bajó de precio post pandemia pero el reciclado subió, el grupo igual apostó por plástico reciclado en gran parte del portafolio. También desarrollamos refill y recargas en cosmética y profesional, que reducen hasta 66% del plástico. El reto es que el consumidor no está acostumbrado a recargar y tampoco quiere pagar más, así que debemos ofrecer valor: good for your wallet, good for the planet.

La planta de Funza ya opera con 100% energía renovable; 30% proviene de paneles solares. A nivel global estamos en 97% de energía renovable en plantas. Además, queremos que mínimo 10% del volumen sea de recargas a largo plazo. Esto transforma hábitos y el mercado.

Revista P&M: Hablemosde la planta de Funza. ¿Qué representa hoy para el grupo?

Eduardo Gotuzzo: Muchísimo. Hace unos años producía casi exclusivamente Vogue. Hoy produce las cuatro marcas más importantes de maquillaje para la región: Vogue, Maybelline, L’Oréal Paris y NYX. Exporta a 14 países.

El año pasado facturamos cerca de 70 millones de unidades y este año creceremos alrededor de 15%. Hay capacidad instalada para seguir creciendo y además 90% del talento de la planta es local. Y algo que me encantó: 65% de quienes trabajan allí son mujeres, desde operarias hasta el directorio. Eso muestra coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos.

Revista P&M: ¿Qué mensaje les darías a las agencias creativas y equipos de marketing que quieren trabajar con L’Oréal?

Eduardo Gotuzzo: Que piensen 100% en el consumidor colombiano. Que busquen conectar con iniciativas frescas, nuevas, arriesgadas, siempre alineadas a la esencia de nuestras marcas.

Somos una compañía ambiciosa: queremos conquistar el mercado colombiano y la región. Las agencias y socios deben compartir ese mindset, tener ambición, foco en desarrollo del negocio, impacto positivo ambiental y un marco ético impecable. Y, sobre todo, ayudarnos a vernos más locales sin perder la aspiración global.

También te puede interesar: M·A·C presenta las tendencias de maquillaje que marcarán el cierre de 2025