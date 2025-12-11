El arte de entender al consumidor: la apuesta más inteligente para liderar el mercado colombiano

Cuando los datos no bastan, comprender al consumidor se vuelve la estrategia más poderosa.

¡El mercado colombiano está cambiando a gran velocidad! Las decisiones de compra ya no se definen solo por el precio o la calidad de un producto o servicio: hoy, el consumidor piensa, siente y decide movido por factores que trascienden la simple lógica comercial. ¿Cómo captar esa compleja realidad? ¿Qué hacer para entender lo que impulsa la elección de una marca entre tantas?

En ese escenario, la formación en comportamiento del consumidor y en investigación de mercados se revela como una herramienta de transformación para los profesionales interesados en liderar el rumbo de las estrategias de Mercadeo. ¿Cómo leer e interpretar los diferentes factores sociales, culturales y tecnológicos que influyen en el comportamiento de las personas frente a sus hábitos de consumo, desde la óptica de un profesional de cualquier disciplina? ¿Cómo interpretar los cambios que se han presentado en la sociedad en los últimos años y cómo estos influyen en sus decisiones?

Para responder a estos y otros interrogantes que surgen en la actualidad, el Politécnico Grancolombiano lanzó la Maestría en Comportamiento del Consumidor e Investigación de Mercados.

La maestría, ofrecida 100% en modalidad virtual, es la única que combina los campos de investigación de mercados y el comportamiento del consumidor. Con un enfoque integral, abarca disciplinas como la psicología, la economía y el marketing dentro de su plan de estudios —que puede cursarse desde cualquier lugar de Colombia- El programa busca que los estudiantes adquieran nuevas y mejores habilidades para entender las tendencias emergentes y los comportamientos que impulsan los mercados.

De acuerdo con la institución, este programa tiene como objetivo “profundizar en el análisis y comprensión del consumidor en un entorno de mercado dinámico y global”. Esto es clave para cualquier profesional, sin importar la organización o el sector en el cual se desempeñe, pues le permite agregarle una visión estratégica a sus habilidades y competencias, y afrontar las dinámicas actuales en un entorno global cada vez más desafiante y exigente.

¿Por qué es relevante la investigación de mercados?

Hoy, las empresas y las instituciones tienen la facilidad de acceder a datos e información provenientes de diversas fuentes, producto de las innovaciones tecnológicas que tienen a su disposición, pero en muchas ocasiones estos insumos llegan de forma fragmentada y dispersa, y sin ningún tipo de filtro que los depure para poder leerlos e interpretarlos de forma acertada.

La investigación de mercados ayuda a que la recolección de los datos y la información se efectúe de forma ágil, estratégica y sistémica, evitando que su búsqueda sea errada y sin rumbo definido.

Con la Maestría en Comportamiento del Consumidor e Investigación de Mercados, un programa 100% virtual con una duración de tres semestres, el Politécnico Grancolombiano entrega a los profesionales las herramientas necesarias para conocer a sus clientes actuales y potenciales, entender sus gustos, preferencias y acciones, y diseñar acciones asertivas que conecten con sus intereses.

¿Cuál es el contenido del programa?

Algunas de las competencias y habilidades que adquieren los estudiantes de esta maestría son:

Inteligencia de negocios y Big Data: recopilar, analizar e interpretar datos que apoyen la toma de decisiones estratégicas.

Psicología y análisis del consumidor: entender cómo las percepciones, emociones y factores sociales afectan las decisiones de compra.

Marketing 5.0 y nuevas tecnologías: explorar el uso de inteligencia artificial, realidad aumentada y otros recursos tecnológicos para mejorar la relación con el cliente.

Ética y responsabilidad social: desarrollar prácticas de consumo que promuevan el bienestar social y la sostenibilidad.

Prospectiva estratégica y toma de decisiones: anticipar tendencias y analizar el entorno para liderar decisiones empresariales con un enfoque innovador.

Los profesionales que cursen este programa estarán en capacidad de explorar los comportamientos de los estudiantes y de diseñar estrategias de mercado para conectar con sus hábitos y decisiones de consumo, aportando así valor a sus organizaciones o proyectos.

Entre las habilidades que se imparten en este programa se destacan, entre otras:

Habilidades gerenciales

Pensamiento estratégico y prospectiva

Finanzas y mercadeo

Ética y responsabilidad social corporativa

Comportamiento del consumidor

Investigación e inteligencia de mercado

Comunicación estratégica

Análisis del entorno económico

Investigación

Con estas y el resto de habilidades que se imparten durante los tres semestres, los profesionales tendrán la posibilidad de ocupar cargos como director de investigación de mercados, gerente de marketing estratégico, consultor de estrategias de consumo, especialista en marketing digital y experiencia del cliente, director de innovación y sostenibilidad, entre otros, lo cual hace que estudiar esta Maestría sea una gran decisión de cara a su futuro.

