Banco de Bogotá lanza la campaña ‘VAMOS’ en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 26™, gracias a Visa

El lanzamiento se realizó con un show de drones en la Carrera 30, donde se presentó también la iniciativa Acumula Goles para clientes empresariales y personas naturales.

Con un show de drones en la Carrera 30, el Banco de Bogotá dio inicio a su campaña VAMOS, una iniciativa que llevará a 480 colombianos a vivir la experiencia de la Copa Mundial de la FIFA 26™ gracias a Visa. Este evento marcó el comienzo de una iniciativa que conecta la pasión del fútbol con la experiencia de los clientes: Acumula Goles; diseñada para acercar a las personas y a las empresas a momentos únicos que combinan emoción, cercanía y orgullo país.

“Con Acumula Goles queremos que nuestros clientes vivan la emoción de la Copa Mundial de la FIFA 26™ de una manera sencilla y cercana. Cada compra con sus tarjetas Visa puede convertirse en una oportunidad real para acceder a experiencias únicas, dentro y fuera del país. Esta alianza con Visa y Grupo Aval nos permite seguir reconociendo la confianza de nuestros clientes y ofrecerles beneficios que hacen parte de momentos que disfrutan y comparten en familia”, afirmó Andrés Vásquez, vicepresidente de Banca Personas del Banco de Bogotá.

Los clientes de tarjeta de crédito y débito Visa podrán participar de manera automática al realizar compras durante el periodo de la campaña. Cada transacción realizada entre el 8 de diciembre al 12 de enero de 2026 sumará un “gol” que incrementará las posibilidades de acceder a reconocimientos. El sistema de acumulación es automático y transparente: mientras más usen sus tarjetas Visa, mayores serán sus oportunidades. Los ganadores serán seleccionados de acuerdo con la cantidad de goles acumulados y se comunicarán a través de los canales oficiales del banco.

“La Copa Mundial de la FIFA 26™ es un motor para la economía pues aumenta el consumo, e impulsa el comercio, generando mayor dinamismo en los sectores productivos. En el Banco de Bogotá entendemos esta realidad y buscamos ser los aliados de los empresarios que hacen parte de ese movimiento, acompañándolos con soluciones financieras que les permitan responder al mercado, aprovechar las oportunidades y seguir impulsando el desarrollo del país, mientras que suman posibilidades para estar en la experiencia más grande del fútbol”, destacó Rafael Arango, vicepresidente de Banca Empresas del Banco de Bogotá.

La campaña Acumula Goles hace parte del compromiso del Banco de Bogotá de acercar a los colombianos a la emoción de la Copa Mundial de la FIFA 26™, combinando innovación, cercanía y propósito. La entidad tiene como meta llevar a 480 personas a vivir esta celebración, y continuar ofreciendo beneficios, promociones y experiencias memorables a quienes confían en sus productos y servicios financieros.

