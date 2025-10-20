Juan Valdez lanza su primera campaña global: una experiencia sensorial para volver al origen

La marca colombiana presenta “El origen del mejor sabor”, su primera campaña de marca global creada junto a McCann. Una pieza que busca reconectar al mundo con la esencia del café colombiano, en un momento clave de expansión internacional.

Por primera vez, Juan Valdez lanza una campaña global de marca, una declaración de identidad que la compañía define como necesaria en este momento de crecimiento y expansión.

“Estamos en un proceso de globalización muy importante”, explica Lina Hoyos, Chief Marketing Officer de Juan Valdez. “Mientras en Colombia tenemos un desarrollo de marca impresionante, en otros países estamos apenas entrando. Esta campaña responde a esa necesidad de contar qué somos y qué representamos en todos los mercados”.

El concepto que articula la nueva narrativa es claro: “El origen del mejor sabor”. A partir de esa idea, la marca busca conectar con su esencia y con aquello que la hace diferente: el café colombiano y la humanidad que hay detrás de cada taza. "Queremos volver a lo básico, rescatar lo manual, lo artesanal, lo que se hace con las manos”, dice Hoyos. En un mundo cada vez más automatizado, Juan Valdez apuesta por reivindicar lo humano como lo verdaderamente premium.

La pieza central de la campaña, desarrollada junto a McCann, apuesta por un formato sensorial e inmersivo. No se trata solo de mostrar el recorrido del café desde la finca hasta la taza, sino de hacer que el espectador lo sienta.

“Es una comunicación que no te pone a pensar, te pone a sentir”, asegura la vocera. “Capturamos sonidos reales del proceso: el grano cayendo, el agua al hervir, el tueste. Todo está diseñado para que el público viva el origen a través de los sentidos”.

Una mirada global con alma local

La campaña se desarrolló durante nueve meses de trabajo conjunto con McCann, bajo una premisa: construir una verdad universal sobre el café. “El reto era hablarle al mundo sin perder el ADN colombiano”, cuenta Hoyos.

El equipo identificó dos elementos que atraviesan la categoría a nivel global: el sabor y el origen. Son las variables que todo consumidor de café premium valora, sin importar el país. “Juan Valdez es ambas cosas: origen y sabor. Ese fue nuestro punto de encuentro entre lo que el consumidor busca y lo que la marca representa”.

El despliegue será amplio: Colombia, España, Turquía, Estados Unidos, Brasil y México verán la campaña en televisión, medios digitales, out of home, influencers y puntos de venta. Además, las piezas fueron adaptadas en distintos idiomas —español, inglés, portugués y turco— para garantizar una conexión cultural sin perder coherencia de mensaje. “Tenemos una capa global y otra local que permite ajustar los contenidos a cada mercado”, explica Hoyos. “El mensaje central, sin embargo, es el mismo: el origen del mejor sabor”.

Más allá de las métricas de negocio, la ejecutiva enfatiza que esta campaña tiene un propósito mayor: llevar la cara humana del café colombiano al mundo. “Cuando tienes una marca como Juan Valdez, no piensas solo en ti. Piensas en el camino que estás abriendo para muchas otras marcas que representan nuestro café”, afirma.

La apuesta creativa también apunta a cautivar nuevas audiencias, especialmente las más jóvenes. Con una propuesta sensorial y emocional, Juan Valdez busca ampliar su relevancia entre quienes están descubriendo el café premium. “Esta campaña es transversal: le habla al consumidor experto, al explorador sensorial y al que busca funcionalidad”, explica Hoyos. “Queremos que todos, desde diferentes lugares, se conecten con el origen”.

