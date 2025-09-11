Alina Agencia: donde la cultura guía la estrategia

Algunas agencias siguen la conversación y otras la crean. Alina Agencia pertenece a este segundo grupo: una agencia independiente, nacida en Colombia, que entiende que la comunicación parte de la cultura. Y desde ahí, ha logrado posicionarse como una de las más efectivas del país y de la región, según el Índice Effie 2025.

La historia empieza con su fundadora, la comunicadora, estratega y gestora cultural Alina Vélez. Tras pasar por compañías como Procolombia, Bavaria y Caracol Televisión, decidió construir una agencia a su manera: sin discursos vacíos, sin estructuras heredadas. Una agencia donde cada idea, cada equipo y cada cliente se piensan desde el impacto que pueden tener en el mundo real.

Esa claridad de visión ha llevado a que hoy Alina Agencia cuente con un equipo de casi 70 personas, y con una estructura: planning, creatividad, influencia, prensa y experiencias. Cada una de estas áreas trabaja como un sistema vivo donde se mezclan intuición, análisis, sensibilidad y estrategia.

Planning construye los mapas: se pregunta por qué estamos aquí, a dónde debemos ir y cómo se conecta esto con la cultura del momento. Luego, Creatividad transforma ese entendimiento en ideas accionables, valientes, sensibles. “No perseguimos tendencias. Escuchamos lo que está pasando. Y si algo vale la pena amplificarlo, ahí estamos”, dice el equipo.

Para ellos, Influencer marketing no es una táctica, sino una conversación. Por eso, Alina no trabaja con influenciadores para figurar, sino para aportar. Busca voces que representen algo, que conecten con la audiencia y con el alma de la marca. Voces que no se compran, se eligen.

Prensa escribe historias con criterio editorial y construye relevancia. Por eso, las campañas de esta agencia aparecen en medios sin perder autenticidad ni intención.

Y Experiencias marca la diferencia frente a otras agencias: no diseña desde la producción, sino desde la cultura. Entiende a los medios, a los influencers, al consumidor y crea momentos que tienen sentido.

Todo esto ha llevado a Alina Agencia a recibir las más grandes nominaciones a la creatividad y la efectividad, siendo reconocida como una de las agencias independientes más eficientes de Latinoamérica. En la más reciente versión de los Effie Awards (2025), es finalista con 13 shortlist en total —4 como agencia líder y 9 como contribuyente—, y es la única agencia independiente en el top 10 de nominaciones de este año. Alina Agencia no quiere ser la más grande. Quiere ser la más relevante. Y en tiempos de ruido, eso lo cambia todo.

Artículo publicado en la edición #499 de los meses de agosto y septiembre de 2025.

También le puede interesar: