M·A·C presenta las tendencias de maquillaje que marcarán el cierre de 2025

La compañía de maquillaje profesional presentó dos grandes tendencias que marcan el cierre de año : Y3K Makeup , una apuesta futurista y luminosa, y Mint Mocha , una propuesta sofisticada que equilibra frescura y calidez, ambas pensadas para celebrar la autoexpresión y la creatividad sin límites.

M·A·C Cosmetics presentó en Bogotá las principales tendencias que definen el maquillaje de fin de año, una temporada en la que el beauty se convierte en una extensión directa de la personalidad, la actitud y el estado de ánimo. Brillos intensos, texturas innovadoras y combinaciones de color inesperadas protagonizan una etapa pensada para celebrar, destacar y expresarse sin restricciones.

El cierre de año llega con una belleza más libre, más atrevida y consciente del poder de la imagen personal. Las tendencias apuestan por pieles luminosas, acabados metálicos, efectos glossy y contrastes cromáticos que transforman cada look en una declaración de estilo.

#Y3KMakeup: futurismo y luminosidad

La tendencia #Y3KMakeup encarna la estética más vanguardista de la temporada. Inspirada en un universo digital y futurista, se define por texturas metálicas, acabados cromados, destellos holográficos y pieles de apariencia ultra radiante. Es un maquillaje protagonista, pensado para impactar y aportar un aire tecnológico que eleva cualquier look festivo.

#MintMocha: frescura y sofisticación

En contraste, #MintMocha se posiciona como una de las propuestas más elegantes del cierre de año. La combinación de tonos menta suaves con matices café da lugar a looks equilibrados, cálidos y sofisticados. Una tendencia ideal para celebraciones de fin de año que busca un glamour más sutil, moderno y refinado.

Las tendencias de fin de año invitan a experimentar, jugar y reinterpretar las reglas de la belleza. Cada look se convierte en una herramienta de expresión personal, donde no existen límites, solo posibilidades. Con estas propuestas, M·A·C reafirma su liderazgo en la industria al celebrar la diversidad, la creatividad y la libertad de ser.