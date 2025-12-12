Pandora acelera su evolución en Colombia y proyecta un 2026 de expansión

La marca reunió a aliados y creadores para revelar la transformación de sus espacios en Bogotá y presentar el concepto Evoke, una apuesta por experiencias más cálidas y personalizadas.

Con un ambiente que mezcló emoción, diseño y un claro sentido de propósito, Pandora reunió a medios, aliados y creadores en la boutique del centro comercial Andino, recientemente transformada bajo el concepto global Evoke. El encuentro sirvió como punto de quiebre: un espacio para mirar la evolución de 2025 y proyectar un 2026 que promete mayor expansión, nuevas experiencias y una relación más íntima con sus consumidores.

El nuevo formato Evoke, cálido, sofisticado y pensado para invitar a la exploración, representa un giro en la forma en que la marca desea que sus clientes interactúen con sus joyas. La incorporación de tecnología de grabado en tienda, las atmósferas más sensoriales y los detalles de diseño orientados a crear comodidad refuerzan el propósito de Pandora: convertir cada visita en un momento de creación y descubrimiento.

“Queremos que cada persona que entre a nuestras tiendas se sienta bienvenida, relajada y libre para crear, soñar y vivir la magia de Pandora”, afirmó Virginie Dubray, Directora de Marketing de Pandora LATAM. “No buscamos espacios solemnes, sino experiencias auténticas, donde incluso los momentos lúdicos permiten que la personalidad de la marca cobre vida”.

El avance de Pandora en Colombia ha sido notable desde que la marca asumió el manejo directo del mercado en 2024. Este año consolidó su presencia al renovar sus tiendas insignia en Bogotá (Andino y Unicentro) y al abrir dos nuevas boutiques en el Aeropuerto El Dorado, tanto en salidas nacionales como internacionales. Un movimiento estratégico que combina visibilidad, alto tráfico y una audiencia global.

Según Carlota García, Sales and Managing Director CAM, South America & Travel Retail, el país es hoy uno de los mercados más dinámicos de la región. “La transformación de nuestras tiendas en Bogotá y la próxima renovación en Medellín reflejan nuestra apuesta por el país. Solo en 2025 abrimos dos tiendas nuevas en El Dorado, y proyectamos un 2026 con aún más aperturas y experiencias personalizadas”.

El próximo gran paso será la renovación de la tienda de El Tesoro, en Medellín, reafirmando la relevancia de Antioquia en la estrategia de fidelización y expansión de Pandora en Latinoamérica.

El evento también fue escenario para presentar la colección de Holiday’s, una serie de piezas que reinterpretan el acto de regalar desde la conexión y la emoción. Son joyas diseñadas para capturar momentos especiales, celebraciones íntimas y vínculos que se fortalecen día a día. Cada pieza, personalizable y cargada de simbolismo, busca acompañar las historias que las personas deciden contar y compartir.

Hoy, Pandora es la marca de joyería más grande del mundo y mantiene un compromiso firme con la sostenibilidad. Sus piezas, elaboradas a mano con materiales 100% reciclados como oro y plata, reflejan una visión responsable que abarca toda su cadena de valor. La compañía avanza hacia la meta de reducir a la mitad sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, sin renunciar a la artesanía ni a la expresividad que caracteriza a sus diseños.

Con un 2025 que consolidó su presencia en Colombia y un 2026 que llega cargado de expansión, renovación y conexión emocional, Pandora reafirma su intención de seguir contando historias, y ayudando a contarlas, a través de cada joya.

