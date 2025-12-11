“No adoptes sin conciencia”, la nueva campaña de Gabrica en Navidad

La campaña cuenta con el respaldo de la Alcaldía de Bogotá y el IDPYBA.

Gabrica anunció el lanzamiento de la campaña “No adoptes sin conciencia”, desarrollada en alianza con la Alcaldía de Bogotá y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA). Este estrategia busca promover la reflexión sobre la adopción responsable durante la temporada navideña, un periodo en el que aumenta el abandono de mascotas en el país.

Cada diciembre, miles de perros y gatos son entregados como regalos. Diferentes organizaciones reportan que el abandono puede incrementarse hasta un 40% entre enero y febrero. Según datos del IDPYBA, en 2023 se registraron cerca de 11.860 casos de abandono solo en Bogotá, mientras que estimaciones recientes calculan que en la ciudad hay más de 66.000 perros deambulantes y, a nivel nacional, entre 2 y 3 millones de animales en condición de calle.

La campaña señala que, mientras algunas familias adoptan impulsivamente durante esta época, muchas no están preparadas para asumir las responsabilidades que implica tener un animal de compañía. Por esta razón, el mensaje central invita a evaluar la decisión antes de adoptar o regalar una mascota.

“En Gabrica creemos que un hogar solo es bueno para una mascota cuando quienes lo conforman están preparados para recibirla. Esta Navidad no queremos más impulsos, queremos más compromisos”, afirmó Carlos Palacio, gerente digital y de publicidad de Gabrica.

Como parte de la campaña, la organización difundió una prueba de autoevaluación con 20 preguntas orientadas a que las personas determinen su nivel de preparación para recibir una mascota. El cuestionario abarca aspectos como disponibilidad de tiempo, estabilidad emocional, capacidad económica, condiciones del hogar, conocimientos previos y motivaciones para adoptar. Los resultados clasifican el nivel de preparación en tres rangos: de 15 a 20 respuestas afirmativas indica que la persona está preparada; entre 10 y 14 requiere reflexión adicional; y menos de 10 sugiere que no es el momento adecuado para adoptar.

Con esta iniciativa, Gabrica y sus aliados buscan prevenir decisiones impulsivas durante la temporada navideña y proporcionar herramientas que permitan a las familias evaluar de forma clara las implicaciones de incorporar un animal de compañía a su hogar.

