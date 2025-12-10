Skechers iluminó la Torre Colpatria y dio inicio a la temporada de fin de año

Skechers dio inicio a la temporada de fin de año en Bogotá con la iluminación de la Torre Colpatria, convirtiendo su fachada en un display de gran formato. La activación reunió a corredores e invitados mientras la marca presentó su nueva línea de running Skechers Aero.

Después del show de drones que en 2024 iluminó el cielo de la capital, la marca llevó su celebración a la Torre Colpatria, uno de los edificios más representativos de la ciudad y del país. Su aparición en el recinto convirtió la fachada del rascacielos en un espacio en el que la compañía destacó la energía, el movimiento y el espíritu de la temporada. El evento reunió a 20 corredores y 40 invitados.

Desde el piso 41, los corredores iniciaron un ascenso por escaleras hasta el helipuerto utilizando la línea especializada de running Skechers Aero. En la parte superior, completaron 5 km en un set de 20 trotadoras. A medida que avanzaban, la fachada de la Torre Colpatria comenzó a iluminarse, simbolizando cómo la energía del movimiento activaba el encendido visual. El resultado fue un display de gran formato que proyectó el logotipo de Skechers en el skyline bogotano.

La marca busca consolidar este evento como un hito anual en la ciudad durante la temporada decembrina, acompañado del mensaje “Usa tu energía para iluminar la temporada”, con el que invita a los colombianos a moverse, caminar y compartir.

En paralelo, Skechers presentó su nueva serie de running, Skechers Aero, una línea técnica inspirada en la sensación aerodinámica del movimiento. La colección incluye AERO Pulse, pensada para quienes inician; AERO Spark, diseñada para quienes buscan superar metas intermedias con tecnologías como Hyper Burst Ice, Arch Fit y H-plate con infusión de carbono; y AERO Tempo, creada para corredores avanzados y maratonistas con upper de TPU tejido, media suela Hyper Burst y sockliner Hyper Burst Pro.

