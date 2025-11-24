Burger King y KOAJ lanzan "Lo hicimos real" una colección que celebra la autenticidad

Las dos marcas lanzaron su segunda colección colaborativa, una línea de camisetas, hoodies, sacos y medias que conecta moda y cultura pop a partir del concepto de lo “real”: prendas diseñadas para celebrar la espontaneidad, la diversidad y el sabor auténtico que caracteriza a los colombianos.

¿Perfectos? No. ¿Reales? ¡Siempre! Una frase que resume la esencia de Lo Hicimos Real, la nueva propuesta de Burger King y KOAJ que une moda y actitud en una colección hecha para quienes aman lo auténtico y la comida real, tan real como las hamburguesas de Burger king

La colección, que incluye camisetas, hoodies, sacos y medias, está inspirada en la energía, espontaneidad y diversidad de los colombianos. Con mensajes directos, colores vibrantes y un estilo relajado, invita a expresarse sin filtros y a vivir la moda como debe ser: sin poses ni apariencias.

¿De dónde nació la idea? De algo tan simple como una hamburguesa al fuego real. Si en Burger King lo que cuenta es lo genuino, ¿Por qué la ropa no podía sentirse igual? Lo Hicimos Real es una extensión de ese espíritu: prendas pensadas para moverse, disfrutar, reír y vivir, sin miedo a ser uno mismo.

"Con esta colección "Lo hicimos real" queremos exaltar a los Colombianos amantes de las hamburguesas, a través de la expresión única de la moda. KOAJ el perfecto aliado que entiende de tendencias, llevo por segunda vez a otro nivel la esencia de Burger King plasmando en cada prenda lo mejor de nuestros ingredientes y sabor real", afirmó Sandra Dionissio, directora de Marketing de Burger King Colombia.

El lanzamiento oficial tuvo lugar en el restaurante Burger King de Pepe Sierra, en una noche donde la moda y el sabor se mezclaron con música en vivo, actitud y mucha energía. Cientos de personalidades asistieron al evento y vivieron de primera mano esta colección que rompió esquemas: una pasarela diferente, donde la ropa no se mostraba quieta, sino en movimiento, tal como fue concebida, puesta, vivida y sentida.

Tras el evento, la colección también llegó acompañada de beneficios especiales para quienes quieran vivirla desde los dos mundos. Por compras superiores a $50.000 en restaurantes Burger King, los clientes podrán adquirir prendas de la colección, como las medias oficiales, por un valor adicional de solo $6.900. Y, por compras en KOAJ, los compradores podrán presentar su factura en restaurantes Burger King y recibir un 30% de descuento en menú regular, válido hasta el 15 de febrero de 2026.

“Colaborar en este proyecto nos permitió conectar con la gente de una forma distinta: sin montajes, sin falsas poses. Lo Hicimos Real es una invitación a vestirse con libertad y a celebrar la diversidad”, señaló Elisa Turriago, directora de Mercadeo de KOAJ Permoda.

Como antesala del evento, la campaña tuvo una activación que captó todas las miradas: Real Manikings, vitrinas vivas en las tiendas de KOAJ donde personas reales reemplazaron a los maniquíes tradicionales. Cientos de transeúntes se acercaron con curiosidad, interactuaron, se tomaron fotos y hasta ganaron premios, confirmando que lo real siempre tiene más estilo.

Lo Hicimos Real ya está disponible en todas las tiendas KOAJ y restaurantes de Burger King. La invitación es simple: prueba la ropa como pruebas una buena hamburguesa, con ganas, sin miedo y con toda la actitud, porque lo real, se siente.

