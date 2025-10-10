viernes, octubre 10, 2025

Warner Music Colombia gana metales por primera vez en el Festival El Dorado

campañas

En la decimocuarta edición 14 del Festival El Dorado, Warner Music Andina logró plata y bronce con su campaña musical “VeneSuena”, una iniciativa que promueve el talento venezolano en Latinoamérica mediante la acción de “Escanea la Arepa”.

Redacción P&M
 octubre 10, 2025

Durante los días 1 y 2 de octubre se celebró el Festival El Dorado, el evento que congrega a la industria de la publicidad, el mercadeo y las comunicaciones del país celebró en este 2025 su decimocuarta edición.

Dentro de esta celebración fueron mas de 23 categorías premiadas, y por primera vez Warner Music Colombia obtuvo dos galardones en el festival: Plata en la categoría Outdoors y Bronce en Media, gracias a su campaña “VeneSuena”. Es la primera ocasión en la que un sello discográfico participa y recibe premios en este evento de creatividad y comunicación.

¿Qué es VeneSuena?

“VeneSuena” reúne a artistas venezolanos como Danny Ocean, Elena Rose, Akapellah, Motherflowers, Mau y Ricky y Lagos, quienes hacen parte de una generación que ha desarrollado su carrera desde Colombia hacia otros mercados de Latinoamérica.

La campaña incluyó la acción “Escanea la Arepa”, en la que este se utilizo esta comida tradicional como medio principal para promover la música venezolana en el país. Mediante códigos QR ubicados en empaques y puntos de venta, el público podía acceder a contenido musical y conocer a los artistas vinculados al proyecto.

La idea fue desarrollada por la agencia independiente Buentipo, en alianza con Warner Music Colombia, con el propósito de visibilizar el talento venezolano en la región.

Actualmente, “VeneSuena” se encuentra inscrita en El Ojo de Iberoamérica, festival internacional que reúne a la industria creativa y de entretenimiento de Latinoamérica en Buenos Aires, Argentina. De acuerdo con los resultados, la campaña podría participar también en los Cannes Lions, en Francia.

 

