Surtifamiliar, el primer aliado de Yango Tech en Colombia

En el marco de ExpoGóndola 2025, Yango Tech anunció la firma con la cadena de supermercados Surtifamiliar para acelerar su proceso de transformación digital.

Yango Tech, el ecosistema que ofrece soluciones tecnológicas B2B avanzadas y personalizadas para negocios locales dentro del Yango Group, anunció la su primera firma con el cloente de cadena de supermercados regionales Surtifamiliar. El acuerdo fue presentado el pasado miércoles 22 de octubre durante la Convención Internacional de Supermercados, Autoservicios y Proveedores del Sector (ExpoGóndola), organizada por Fenalco en Cartagena.

En esta nueva etapa de estas dos compañías se encontrara que la cadena regional de tendrá nuevas herramientas que harán que la empresa sea más eficiente, gaste menos y trabaje de forma más inteligente al atender a sus clientes en el occidente colombiano. Con este acuerdo, la cadena originaria de Cali tendrá tecnologías con las que podrá organizar los pedidos más rápido, darle a sus clientes cliente una experiencia más fácil y agradable en canales digitales, ver y analizar qué está pasando en tiempo real con una completa suite de métricas, controlar mejor su inventario y bodegas, optimizar las rutas de entrega, y hasta crear su propia app con su marca.

Cabe destacar que Surtifamiliar, fue fundada hace 48 años en Cali y se convierte así en la primera cadena regional del país en integrar las soluciones tecnológicas de Yango Tech.

"Con un crecimiento del e-commerce que superó los $105 billones en ventas en 2024 según cifras de la CCCE, Colombia se consolida rápidamente como un actor clave en la transformación digital y la omnicanalidad del retail latinoamericano. Un dinamismo que se consolida con alianzas como la que firmamos hoy con Surtifamiliar, que demuestran que la verdadera transformación digital del sector va más allá de solo vender en línea. Se trata de integrar tecnología, datos e inteligencia artificial para optimizar cada momento del proceso, desde el pedido hasta la entrega", comentó Mark Britton, Country Manager de Yango Group en Colombia.

Por su parte, el equipo de Surtifamiliar destacó que "con el apoyo de Yango Tech estamos dando un paso decisivo para ofrecer a nuestros clientes una experiencia más ágil, conectada, eficiente e inteligente en el entorno de compras en línea, sin perder el sello de servicio que nos ha caracterizado durante más de cuatro décadas".

Este acuerdo forma parte de una estrategia más amplia de Yango Tech para llevar soluciones B2B basadas en IA a todo tipo de empresas permitiéndoles digitalizar sus operaciones, reducir costos y prestar un mejor servicio a sus clientes. Desde la movilidad y la logística hasta el comercio minorista y las operaciones con los clientes, Yango Group sigue impulsando la transformación digital en los mercados emergentes.

