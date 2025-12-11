jueves, diciembre 11, 2025

Commic la agencia detrás del viral más potente del año creado por Converse

Commic la agencia detrás del viral más potente del año creado por Converse

Converse encontró en Commic un aliado creativo capaz de hablarle a las audiencias desde un lugar auténtico: la cultura y el talento que nace de la calle, de los estudios caseros y de las comunidades creativas que hoy marcan conversación. Desde ahí, el equipo desarrolló una estrategia que no se quedó en la publicidad tradicional, sino que integró a artistas emergentes —músicos, ilustradores y creadores urbanos— y les permitió reinterpretar el ADN de la marca desde su propia mirada, sin filtros.

La campaña fue clara, concisa y sencilla, se eligieron dos artistas Arod la corriente y Benu para crear una canción bajo el nombre ALL STAR del género urbano que fuera el sello para llegar a la audiencia correcta. los resultados, 140 millones de reproducciones y más de 6 millones de interacciones uniendo la comunidad de los artistas y de la marca superando incluso lanzamientos de artistas internacional como Karol G y Ryan Castro.

¿Cómo se hizo?

El equipo de Commic apelando a su experiencia trabajando en proyectos musicales ha decidido crear un paso a paso muy enfocado en la metodología del posicionamiento en el mercado de la música. Primero fue el lanzamiento de la canción en plataformas de música y Youtube y luego crear un solo contenido orgánico que saliera a través de la cuenta de Tik Tok el cual estalló en más de 18 países y fue incluido en más de 400 listas de reproducción en Spotify

El impacto también trascendió a la comunidad creativa en general. La visibilidad que tuvo el proyecto reafirmó algo que muchas pymes y colectivos independientes ya saben bien: que apostar por talento emergente no sólo diversifica la conversación, sino que genera contenido culturalmente relevante, con capacidad real de conectar.

Con este caso, Comic demuestra cómo una estrategia que mezcla cultura, creatividad emergente y trabajo colaborativo puede convertir una pieza de contenido en un fenómeno digital y, al mismo tiempo, fortalecer el posicionamiento global de Converse entre las nuevas generaciones que hoy siguen definiendo tendencias y conversaciones.

Menú: la nueva agencia que busca impulsar la profesionalización del influencer marketing en Latinoamérica.

Converse

