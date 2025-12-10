Así cerró su año Mercado Libre: un impulso a las pymes colombianas

El 2025 dejó ver a un Mercado Libre menos asociado al imaginario del gran comercio digital y más conectado con el corazón productivo del país: las pymes y los emprendimientos que hoy dependen, en buena parte, del e-commerce para sobrevivir y crecer.

En paralelo, el ecosistema de negocios que se mueve dentro de la plataforma mostró una consolidación notable. Las pymes activas superaron las 30.000, con un crecimiento del 33% frente al año anterior. Este aumento no es menor si se considera que, de acuerdo con la misma fuente, el 95% de los emprendimientos produce localmente lo que vende y que cerca del 70% opera sin tienda física, dependiendo directamente del comercio electrónico para sostenerse.

La expansión también se sintió en la red de vendedores, que alcanzó los 73.000, y en la dinámica de nuevos negocios: más de 2.500 aperturas mensuales, una cifra que da cuenta del interés de pequeños y medianos empresarios por ingresar a un canal donde —afirman expertos— la visibilidad es más democrática que en el comercio tradicional. Además, en 2025 se sumaron 200 nuevas marcas y el número de tiendas oficiales superó el umbral de las 1.000.

El empleo fue otro indicador relevante: la compañía reportó 6.100 trabajadores en Colombia, mientras que cada pyme activa generó, en promedio, seis empleos, un aporte significativo en un país donde la creación de trabajo formal sigue siendo un desafío estructural.

En términos de infraestructura, Mercado Libre continuó ampliando su presencia física. En Medellín alcanzó 9.350 m² de operación, y en Bogotá avanzó en una ampliación de 4.500 m², equivalente a 7,5 piscinas olímpicas, una comparación que da contexto a la escala del crecimiento logístico y corporativo.

La cobertura nacional, según el documento, permite conectar regiones tradicionalmente apartadas del comercio formal, abriendo oportunidades para que productos locales lleguen a audiencias antes impensables. Aunque el impacto varía entre zonas, la compañía asegura que el comercio digital sigue actuando como un puente para pequeños productores que buscan competir más allá de su entorno inmediato.

El año de Mercado Libre en Colombia fue menos una historia de plataforma y más una radiografía del tejido empresarial que se apoya en ella. Un 2025 donde el comercio electrónico se confirmó como motor (y no complemento) de miles de negocios que hoy encuentran en lo digital su principal vía para crecer.

