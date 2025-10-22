Cápsula de energía de la buena de Chocolate Sol

Durante una jornada de grabaciones, reuniones y encuentros con sus seguidores, el creador de contenidos, Julián Pinilla también conocido en las redes como “el chico de la ruana”, fue sorprendido por Chocolate Sol con “Cápsula de energía de la buena”, la cual invita según la marca: “recordarle a los bogotanos que, incluso en los días más tenaces, siempre hay espacio para la alegría, la pausa y una taza calientica de chocolate”.

Está acción, se creó con la instalación de un punto en Bogotá, en la cual se integró luces, mensajes positivos y un ambiente que invitaba a sonreír y a una recarga de energía con el producto de Chocolate Sol.

Adicionalmente, detrás de la cápsula, en lugar de un algoritmo automatizado, se encontraba un comediante encargado de observar las expresiones de las personas y enviar mensajes en tiempo real donde se destacaban mensajes empáticos y humorísticos.

“Queremos recordarle a la gente que llenarnos de la mejor actitud y energía es indispensable para afrontar los retos y afanes que nos trae el día a día. ¿Hay mucho para hacer hoy? ¡Tranquilo!, una deliciosa y calientica taza de Chocolate Sol en la mañana nos sube el ánimo y nos recarga de esa buena vibra y energía positiva que necesitamos para hacerlo todo durante el día. Recordarles que con Sol, pasamos de tener un día tenaz, a tener un Día Chocolate Sol”, señaló Laura Gutiérrez, jefe de marca Chocolate Sol.

Cada taza, la marca se enfocó de saque fuera símbolo de una pausa en la rutina y una oportunidad para reconectarse con los pequeños momentos del día a día. La activación hizo parte de las acciones de Chocolate Sol en Bogotá, enfocadas en promover espacios que inviten a la desconexión y a la recarga de energía de manera positiva.

