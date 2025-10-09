OPPO Reno14 5G: el aliado de IA que redefine el estilo de fiesta en Colombia

Además de su café y su exquisita gastronomía, Colombia es reconocida como uno de los países con más swing y sabor, reflejo de la alegría y el espíritu fiestero de su gente. Hoy, gracias a las redes sociales, la chispa colombiana traspasa fronteras: los videos de baile, las fiestas y la música se hacen virales y muestran al mundo el ritmo y la pasión que nos caracterizan; ahora OPPO se une a la pachanga con su nueva serie de teléfonos OPPO Reno14 5G, el nuevo ‘AI party bestie’.

La compañía China sigue ganando terreno en el país. Esta vez está llegando a un espacio donde convive la generación joven y al cual ninguna tecnológica móvil había apuntado: la fiesta. Con la nueva serie OPPO Reno14, la compañía busca llevar el amigo ideal de los rumberos que quieren captar los mejores momentos de la noche sin perder ningún detalle. Según Juan Maldonado, PR Manager de OPPO Colombia, la serie busca reflejar la forma en que los jóvenes colombianos viven la celebración “no solo en grandes conciertos, sino en la cotidianidad de cada fin de semana”.

Para ello, OPPO integró el flash AI, cargado de inteligencia artificial, que hace que la captura de imágenes sea mucho más precisa y real en situaciones de poca luz. “Encontramos que los usuarios jóvenes se frustraban mucho al no lograr esas fotos esperadas dentro de una experiencia de fiesta, que en realidad es “el momento”, aduciendo a nuestra visión de marca, a nuestro slogan “Make Your moment”, explicó Maldonado.

A esto se suman las herramientas de postproducción con inteligencia artificial, que permiten mejorar gestos, abrir ojos o recomponer fotografías grupales con un solo toque. Funciones como Toma Perfecta AI y Recomposición AI están pensadas para facilitar la creación de contenido y reducir el tiempo entre la foto y la publicación en redes.

El OPPO Reno14 5G también permite grabar video en 4K bajo el agua gracias a su certificación IP69, lo que lo convierte en un aliado en escenarios como piscinas, ríos o termales, donde suelen darse muchas de las celebraciones locales. Su batería de 6000 mAh con carga rápida SUPERVOOC de 80 W asegura autonomía para toda la jornada, mientras que el sistema LinkBoost AI mantiene la conexión estable incluso en lugares con poca señal, ideal para quienes suben historias o piden transporte durante la noche.

En cuanto al diseño, el dispositivo incorpora el acabado Glow Iridiscente, con una textura que refleja múltiples tonos según la luz, convirtiendo al teléfono en un accesorio más que combina con el outfit del fiestero. Disponible en Blanco Ópalo y Verde Luminoso, dos colores que buscan integrar el teléfono al estilo personal del usuario.

Pero más allá de las especificaciones, su estrategia de comunicación gira en torno a un concepto cultural. OPPO decidió que el lanzamiento del OPPO Reno14 5G no fuera una presentación tradicional, sino una fiesta en “Hi, I’m Sci Bogotá”, un espacio emblemático de la escena fiestera y musical de la capital. De esta forma, la marca traslada su mensaje global a un lenguaje local: el de la rumba, los amigos y la conexión real.

El plan de la marca no termina ahí. Durante los próximos meses, OPPO desarrollará activaciones en Halloween y alianzas con bares, cafés y restaurantes dentro de su estrategia Always On, con la intención de mantenerse presente en los lugares donde realmente ocurre la vida social del público joven.

“El concepto AI Party Bestie se mantendrá como parte central de nuestra comunicación”, afirmó Maldonado. “Queremos consolidar un vínculo emocional con el público colombiano, más allá de una tendencia temporal, conectando con lo que nos define como país: la celebración y el disfrute del momento”.

Con esta campaña, OPPO propone una nueva forma de conectar con su audiencia: menos centrada en la tecnología y más en las experiencias que las personas hacen con ella. El OPPO Reno14 busca ser el dispositivo que acompaña cada momento y ayuda a capturarlos, reforzando así el mensaje de marca: Make Your Moments.

También le puede interesar: PepsiCo lanza la campaña “Gana con Flow”